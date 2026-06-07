走進大自然與社區啟發學習潛力 教育部攜手大學連結資源活化課程

新竹光華國中以攀樹主題課程為核心，促進學生身心開拓多元發展。（圖由教育部提供）

為鼓勵師生走出教室共同學習成長，使各類型學校順利發展戶外教育，教育部國教署與台灣海洋大學合作建置支持網絡，協助學校連結在地資源，活化戶外教育課程。從引導學生自我挑戰或是整合在地文史與海洋資源切入，深耕社區連結為，展現戶外教育啟發學生的真實潛力。

計畫於114學年度邀請新竹市光華國中與台南市喜樹國小，精進既有的校本特色課程，進行3年期的協作推動。首年以「定錨」為主軸，透過課程盤整及師資培力，凝聚親師生之間的執行共識，奠定共同成長的堅實基礎，並輔以實際課程執行修正與滾動式修正，發展可供其他學校在既定的資源下能便利實施的模式，提升學校推動戶外教育的動機。

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新竹市光華國中以攀樹主題課程為核心，促進學生身心開拓多元發展，結合環境教育發展出「不同你我他」、「謝天」、「兩難與雙贏」、「摩擦力」、「聖誕祝福」等5大單元校本課程模組，備課導入AI技術輔助教案編撰，降低教師備課負荷，並透過包容性課程設計，確保特殊生與所有學生皆能平等參與建立信任感，在攀樹互助的過程中，培養學生觀察力、行動力、安全意識與反思能力，也培養自主學習與團隊合作的能力。

台南市喜樹國小結合在地信仰中心萬皇宮的龜醮文化，以及鄰近黃金海岸的地緣環境，發展「海洋變遷」、「社區歷史解說」與「校園生態創客」之3大校本課程模組。課程引導學生經由實地踏查與文化活動體驗並透過訪談紀錄、資料蒐集、團隊討論、自我導覽等方式，培養學生觀察分析、獨立思考及社會參與的能力，促進族群平權並達到人與環境的共好發展；另學校更建置PDCA循環評估機制，以確保教學資源、安全管理與行政支援能有效連結與落實。

國教署表示，透過示範學校的實踐經驗，帶動各校就近結合校內外資源，引領學生真正走出課本、走進真實情境的學習。無論是透過AI科技結合攀樹冒險課程，引導學生自我挑戰；或是整合在地文史與海洋資源，深耕社區連結，皆展現戶外教育啟發學生的真實潛力。

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