從空服員變教師獲選典範人物 倪同娟引導孩子走進學習、建立自信

桃園市會稽國中教師倪同娟獲師鐸獎肯定，接受總統表揚。（教育部提供）

桃園市會稽國中教師倪同娟的人生歷程跨越不同領域，最終回到教育現場深耕。從空服員轉任教師，她在教學中落實對每一位學生的關注與陪伴，並針對在成長過程中有不同需求的孩子，提供適切支持，使其穩定發展，不僅得到師鐸獎肯定，也獲教育部選為教育家典範人物。

倪同娟回憶，父母長期教導待人以禮、關懷他人，影響她走向助人工作，也成為面對學生的重要基礎。她大學畢業後投入空服員工作，多次面對突發狀況，讓她累積面對不同需求與情境的經驗，也形塑了日後的教學風格。

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倪同娟表示，擔任空服員時，曾走訪18個國家，在飛行過程中與各國乘客交流，分享台灣的人文與風景，也觀察到不同文化背景下學生在表達與自信上的差異，逐漸思考教育的角色與影響，後來更決定轉換跑道，逐步取得教師資格，投入教育現場。

成為教師後，倪同娟歷任導師及多領域教學工作，並曾赴美國底特律學區教授華語。面對多數來自經濟條件相對弱勢的學生，她思考的不只是課程內容，更是如何讓孩子願意走進學習、建立自信。

為讓課堂穩定展開，她在教學中融入課前靜心與行禮等儀式，逐步建立秩序與尊重。雖起初曾被提醒不易推行，但她仍持續實踐。學生向她行禮時，她以更莊重的姿態回禮，使課堂氛圍逐漸穩定，學生與家長更加珍視這段學習時光。

回到台灣任教，倪同娟延續同樣的教學信念，鼓勵學生參與及承擔責任，從日常事務到班級活動，皆引導學生共同討論與決定，培養判斷能力與團隊合作精神；同時透過與家長的持續溝通，形成支持學生學習的網絡。

面對有注意力或情緒困擾的學生，她採取陪伴與引導並行的方式，並透過班級溝通促進同儕理解與支持，協助學生逐步適應校園生活。她認為，每位學生在成長過程中皆有不同需求，教育的價值在於提供適切支持，使其穩定發展。

倪同娟認為，每個孩子都是未來的重要一分子，深受身邊大人言行的影響。自己也從學生時代的老師身上學到許多，因此更希望將這份影響延續下去。教育不僅是知識的傳遞，更關係到價值觀與態度的養成。

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