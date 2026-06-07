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    首頁 > 生活

    黑面琵鷺N44與N49 野放後連續3年穩定返台

    2026/06/07 15:40 記者劉婉君／台南報導
    2023年野放的黑面琵鷺N49（腳環者），截至去年為止，野放後已連續3年飛返台灣。（台南市生態保育學會提供）

    2023年野放的黑面琵鷺N49（腳環者），截至去年為止，野放後已連續3年飛返台灣。（台南市生態保育學會提供）

    台南市政府於2022年野放的傷癒黑面琵鷺「N44」，與2023年野放的「N49」，截至去年為止，連續3年被鳥友觀察記錄飛返台灣，展現台南保育成果。台南市生態保育學會今（7）日在下營區召開生態年度大會，台南市農業局保育科長朱健明表示，黑面琵鷺N44為市長黃偉哲於2022年12月28日在台南七股頂山賞鳥亭野放，N49則是2023年1月19日在學甲濕地生態園區救傷復原後野放，2隻黑面琵鷺野放後，皆成功融入野外族群，並於2023、2024、2025年連續3年穩定返台，高度存活率與遷徙能力，證實野放策略成功，人為救援與自然遷徙之間的成功銜接，也為未來野放作業提供重要參考依據。

    會中頒獎給尋獲黃偉哲任內野放黑面琵鷺的嘉義鳥友鄭宗達，並肯定台南市生態保育學會理事長邱仁武任內推動生態保育、舉辦黑面琵鷺保育季系列活動等不遺餘力。

    邱仁武說，學會配合每年黑面琵鷺保育季，尋找黃偉哲任內野放的傷癒黑面琵鷺，其中N44與N49連續3年飛返台灣，而且多次於相同區域現蹤，顯示野放個體具良好適應能力與棲地忠誠度，為台南市推動野生動物保育的重要成果。

    2022年於七股頂山賞鳥亭野放的黑面琵鷺N44，已有連續3年返台度冬的記錄。（台南市生態保育學會提供）

    2022年於七股頂山賞鳥亭野放的黑面琵鷺N44，已有連續3年返台度冬的記錄。（台南市生態保育學會提供）

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