「上學之路」12K跑到吐！屏中畢業生拍片記錄 喊話校長用它招生

屏中應屆畢業生郭承韋（左）和周庭安（右）完成「上學之路」影片，上傳社群獲得熱烈回響。（記者羅欣貞攝）

國立屏東高中應屆畢業生郭承韋住里港鄉，每天搭公車半小時到屏東市上學，喜歡跑步的他常想如果「跑步12公里上學呢？」這個想法在畢業前夕終於實現，在同班同學周庭安騎單車拍攝下，2人合力完成「上學之路」影片，連跑步途中吐一次的過程都記錄下來，1分鐘半的影片上傳社群已逾15萬次觀看，他們還向校長喊話「靠這支影片招生準沒錯！」

郭承韋和周庭安是屏中同班同學，郭每天搭公車往返里港鄉、屏東市上下學，平日喜歡跑步，每週約2次放學後跑學校操場，周庭安住長治鄉，曾經是自由車選手，每天騎車上下學；就在大學個人申請面試結束後，在郭承韋提議下，2人決定為自己的高中生涯留下紀錄，5月19日付諸行動。

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周庭安拍攝當天，先從長治鄉騎了40分鐘單車到里港鄉和郭承韋會合，跑步前郭承韋先吃了一根香蕉當早餐，然後就起跑，一路沿著台3線朝屏東市前進，周庭安騎車跟著他，用手機拍攝；郭承韋說，跑到九如巴轆公園附近時，不小心把早餐的香蕉吐出來，中途共休息了2次；周庭安也說，中間去幫忙買了青草茶給郭喝，補充水分。歷經1小時15分終於跑到學校，他們說，期間還被路人問了兩次「要不要上車？」鄉親真是太好心了。

周庭安強調，拍攝時都很小心，在沒有車時，才會騎在同學旁邊或後面拍，車多時就只是在後面跟騎，之後花了半天時間將影像剪成影片上傳IG。2人都沒有想到，不到3個星期觀看次數已約15萬次，還有很多網友留言鼓勵，「榮耀屏中！」

郭承韋在影片中還對校長喊話「靠這支影片招生準沒錯！」校長王玉輝則說，影片很有趣，可以感受到他們對學校的愛。郭承韋和周庭安表示，說真的在屏中3年過得很有趣，老師們認真教學，只要肯學、成績都會不斷進步，同學間感情也很好，真的希望國中畢業生們留縣升學「來念屏東高中！」

郭承韋跑步，周庭安騎單車跟拍。（取自「上學之路」影片）

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