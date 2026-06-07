基隆國際帆船賽潮境海灣登場 320好手駕馭34艘帆船乘風破浪

台琉國際帆船賽暨基隆國際帆船賽於今天（7日）登場。（圖為基隆市政府提供）

台琉國際帆船賽暨基隆國際帆船賽今天（7日）在基隆潮境海灣舉行啟航儀式。由基隆市產業發展處處長蔡馥嚀代表基隆市長謝國樑，攜手基隆市議長童子瑋秘書楊文河、基隆市議員張之豪、連恩典、陳冠羽、秦鉦、陳宜等貴賓共同鳴笛，宣告賽事登場；今年賽事吸引來自全球12個國家與地區、320位頂尖航海好手及34艘重型帆船同場競技，點燃今夏最熱烈的海洋動能與城市魅力。

基隆市政府為了迎接各國好手到訪，昨天晚間盛大舉行歡迎晚宴，謝國樑親自出席接待來自世界各地的帆船選手與貴賓。他致詞時強調，台琉國際帆船賽長年以來是台灣展現海洋外交的重要舞台，自2004年由基隆接棒主辦後，不僅深化了台日交流情誼，更促成基隆與日本宮古島締結姊妹市，今年兩地代表再度共聚一堂，象徵著歷久彌新的深厚情緣。

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謝國樑指出，基隆擁有優越的天然港灣條件，市府近年積極推動海洋觀光與遊艇產業發展，其中亞果八斗子遊艇港轉型升級計畫正持續推進，未來將建置符合國際標準的遊艇碼頭及更完善的補給設施。

此外，5月下旬首航的基隆至石垣島渡輪航線，更為兩地觀光與經貿開啟全新契機，期盼透過海上賽事與定期航線的雙向並進，全面帶動台日在產業、觀光與文化上的深度互動。

蔡馥嚀說，感謝所有國際夥伴與選手齊聚基隆，今天首站基隆國際帆船賽率先登場，由於基隆嶼周邊海域風向多變、水流複雜，極度考驗選手對風況與潮流的即時判斷。賽事啟動後，潮境海灣隨即上演震撼壯觀的角逐畫面，沿岸觀賽民眾擠滿了潮境公園與101高地，34艘重帆在海面上帆影交錯，與基隆獨有的山海風光交織成最美的夏日海景。

基隆市產業發展處處長蔡馥嚀代表基隆市長謝國樑，攜手基隆市議長童子瑋秘書楊文河及基隆市議員共同鳴笛，宣告賽事登場。（基隆市政府提供）

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