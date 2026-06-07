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    首頁 > 生活

    搶救「毛英雄」台南消防局強化搜救犬急救處置能力

    2026/06/07 15:16 記者王姝琇／台南報導
    消防局辦理「搜救犬緊急醫療處置訓練」課程，指導領犬員進行犬隻基礎急救、進階急救、疼痛與休克管理等。（台南市政府提供）

    消防局辦理「搜救犬緊急醫療處置訓練」課程，指導領犬員進行犬隻基礎急救、進階急救、疼痛與休克管理等。（台南市政府提供）

    搜救犬於任務中不慎受傷，領犬員必須在第一時間提供適當急救處置，為了持續維持搜救犬量能，且領犬員能及時搶救「毛英雄」黃金戰力，南市消防局6月7日及8月2日特別舉辦「搜救犬緊急醫療處置訓練」課程。

    台南市特種搜救隊本月新進1隻培訓犬，正積極展開社會化訓練、服從訓練、搜索訓練等，現階段共4隻搜救犬、2隻培訓犬，其中1隻為IRO瓦礫搜索高級認證、2隻為IRO瓦礫搜索中級認證、1隻為BRH路徑追蹤認證，持續強化搜救整體戰力。

    為提升搜救犬照護觀念及緊急醫療處置能力，消防局辦理「搜救犬緊急醫療處置訓練」課程，邀台南市臨床獸醫師醫學會獸醫師郭力瑋，針對犬隻受傷、脫水、中暑，及其他突發狀況之應變與初步處置進行教學，並透過實際操作示範及演練。

    消防局長楊宗林說，台南市特種搜救隊將於7、8月執行國際人道救援輪值任務，搜救犬在搜救行動扮演關鍵角色，能快速搜尋受困生還者位置，以吠叫方式回報領犬員，是搜救隊不可或缺的重要夥伴，有效提升震災及大型災害搜索救援效能。

    消防局辦理「搜救犬緊急醫療處置訓練」課程，指導領犬員進行犬隻基礎急救、進階急救、疼痛與休克管理等。（台南市政府提供）

    消防局辦理「搜救犬緊急醫療處置訓練」課程，指導領犬員進行犬隻基礎急救、進階急救、疼痛與休克管理等。（台南市政府提供）

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