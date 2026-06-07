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    首頁 > 生活

    湖口高中攜手頂尖大學打造AI特色創新學園 115學年度招收35生

    2026/06/07 15:32 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣立湖口高中今天舉辦AI實驗班招生說明會，吸引竹苗區上百名學生與家長踴躍參與，交流熱絡。（湖口高中提供）

    新竹縣立湖口高中今天舉辦AI實驗班招生說明會，吸引竹苗區上百名學生與家長踴躍參與，交流熱絡。（湖口高中提供）

    新竹縣立湖口高中去年首度開辦AI實驗班，與頂尖大學合作，共享師資與課程資源，讓學生在高中階段便能接觸人工智慧、程式設計及科技應用等前瞻領域，115學年度預計招收35名學生，今天舉辦招生說明會，吸引竹苗區上百名學生與家長踴躍參與，交流熱絡。

    說明會上，校長姜錢珠介紹AI實驗班的辦學理念與發展藍圖。她表示，學校以「打造具AI特色的創新學園」為目標，希望培育兼具科技素養、人文關懷與國際視野的新世代人才。為讓學生提早接軌大學與產業趨勢，該校積極與清華大學、陽明交通大學、台灣師範大學及台灣科技大學等校共享師資與課程資源，讓學生在高中階段便能接觸AI科技，累積未來升學與職涯競爭力。

    首屆AI實驗班學長現身經驗分享，詹凱翔分享參與AI競賽的學習歷程與實戰經驗，黃楚翰則介紹在校接受程式設計訓練及專題學習的收穫，讓學生和家長對AI實驗班的課程內容有更具體的認識。

    校方也同步展示學生科技實作的優異成果，包括榮獲「第五屆文文盃全國科普聯賽」AI智聯感測組銀獎、銅獎，以及半導體IC科普組佳績等。

    湖口高中說明，115學年度AI實驗班預計招收35名學生。學生須先透過竹苗區免試入學錄取該校普通科，並在7月15日前完成AI實驗班線上報名。甄選分為兩階段辦理，初試採計國中教育會考成績，複試則進行口試及資料審查，藉以選拔具學習熱忱與科技潛力的學生，一同迎向智慧科技的新世代。

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