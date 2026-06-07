台東場研發白殭菌菌株寄生害蟲 助攻有機稻米減斑點

禾蛛緣椿象成蟲及若蟲聚集刺吸抽穗期的稻穀，會使稻米變成斑點米。（圖由台東農改場提供）

花東地區種植許多有機稻米，但有機水稻在抽穗期時常受到禾蛛緣椿象蟲害影響，導致稻米出現斑點，過去該蟲害只能用化學藥劑防治，有機水稻只能任由該蟲啃咬，農業部台東農改場研發本土白殭菌菌株，可有效防治禾蛛緣椿象，讓稻田的斑點米比率降低逾4成。

禾蛛緣椿象常發生在有機水稻抽穗期，台東農改場表示，該害蟲廣泛分布在台灣平地及低、中海拔山區，寄主植物以禾本科的水稻與小米為主，其中台東關山鎮水稻田區轉型有機栽培後，2023年2期作抽穗期鄰近山區或原始林之有機水稻田區，發生禾蛛緣椿象嚴重蟲害，該蟲害會讓稻米變成「斑點米」，碾米時穀粒易斷碎，嚴重降低米質。

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為解決該問題，台東農改場團隊先是使用有機農業可用的油類防治資材，但成效不彰，團隊人員在田間採集該害蟲樣本，發現有被蟲生真菌感染而死亡的蟲體，進一步攜回實驗室經分離純化後，獲得「白殭菌BB1031」菌株，並在去年第1、2期作經由田間試驗證實，可同時有效防治禾蛛緣椿象成蟲與若蟲，顯示白殭菌「BB1031」具有發展成微生物農藥潛力。

台東場表示，使用白殭菌菌株後，禾蛛緣椿象蟲體田間感染率可達70%以上，減少斑點米比率4成以上，可有效確保稻米品質。

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