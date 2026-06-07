個別果園差異！ 台東夏雪芒果進入產季 農民找縣府行銷

工人努力包裝黃燦燦的芒果。（民眾提供）

今年全台多處芒果盛產，台東夏雪芒果今年收成呈現極大差異，有果園因開花結果遇到了颱風和大雨，部分果園結果率足足少了三成，有的農民還拜託縣府加強行銷，但同樣都因近來氣候適宜、品質良好果味清香，也因此款芒果相對量少、品質佳，被譽為芒果界的LV。

現在開始進入夏雪芒果的產季，農民一字排開，透過紙袋仔細的觀察芒果樹上的果實，看見芒果由綠轉黃的，就是果實成熟可以採摘，全台灣多處傳出芒果盛產，連屏東枋山的芒果也早早透過通路行銷到台東，只是台東這次產量卻出現極大化差異。

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臨近市區的果園表示，這次受到去年風災影響，收成少了三成，還好品質都很好、芒果仍有銷量。縣農業處卻得到另一種報告，農業處表示，目前已知台東芒果普遍產量甚多，僅南迴、縱谷有幾處果園因病蟲害管理不當減產，其餘多是盛產。

縣府行銷夏雪芒果數年，活動後卻因種植面積仍不大或產量少，成了「要賣卻沒貨」，農業處說，今年首次有農民直接找上縣府拜託協助行銷「想來產量不成問題，絕對是個別果園差異」。

工人巡視果園，一一採摘成熟果實。（民眾提供）

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