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    首頁 > 生活

    宜蘭童玩節工讀生甄試717人拚288名額 錄取率4成5

    2026/06/07 14:25 記者江志雄／宜蘭報導
    今年童玩節訂於7月4日開幕，為期44天，圖為去年活動畫面。（圖由宜蘭縣文化局提供）

    今年童玩節訂於7月4日開幕，為期44天，圖為去年活動畫面。（圖由宜蘭縣文化局提供）

    2026宜蘭國際童玩藝術節訂於7月4日開幕，今天（7日）辦理短期工作人員甄試，有717人報名，將錄取288名短期工作人員及31名外語隨隊人員，錄取率約45％，競爭激烈。錄取名單預計15日上網公告。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛到羅東文化工場，幫這群另類考生加油打氣，他指童玩節是宜蘭夏天重要國際盛事，活動要辦得成功，除了內容精彩，也有賴工作人員辛勤付出，希望通過甄選的工作人員，在活動期間拿出最佳服務熱忱，讓到訪遊客及國際演出團隊，留下美好的夏日回憶。

    童玩節橫跨演出、展覽、遊戲及交流4大主軸，今年短期工作人員招募288人，涵蓋水域及空域遊戲組、行政組、票務組、演出組、親子館等等，採面試甄選，評估考生的溝通表達能力、服務態度、臨場應變能力，此外，英文、西班牙文、法文、韓文、日文、德文共31名外語隨隊人員，也在今天舉辦2階段外語口試與面試。

    宜蘭縣政府文化局表示，錄取名單15日公告在宜蘭國際童玩藝術節工讀生招募網站，本屆童玩節7月4日到8月16日在冬山河親水公園舉辦44天，歡迎大小朋友一起共度歡樂時光。

    宜蘭童玩節今天辦理短期工作人員甄試，錄取率45％，競爭激烈。（圖由宜蘭縣文化局提供）

    宜蘭童玩節今天辦理短期工作人員甄試，錄取率45％，競爭激烈。（圖由宜蘭縣文化局提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）到羅東文化工場，為童玩節短期工作人員考生加油打氣。（圖由宜蘭縣文化局提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）到羅東文化工場，為童玩節短期工作人員考生加油打氣。（圖由宜蘭縣文化局提供）

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