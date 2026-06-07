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    首頁 > 生活

    竹縣成功國中5A學生比率33％ 摘竹竹苗公立學校之冠

    2026/06/07 14:07 記者廖雪茹／新竹報導
    15年國中教育會考成績5日寄發成績通知單，新竹縣成功國中5A學生比率達33%，居竹竹苗區公立學校之冠，且唯一突破30%。（記者廖雪茹攝）

    15年國中教育會考成績5日寄發成績通知單，新竹縣成功國中5A學生比率達33%，居竹竹苗區公立學校之冠，且唯一突破30%。（記者廖雪茹攝）

    115年國中教育會考成績5日寄發成績通知單，新竹縣成功國中5A學生比率達33%，居竹竹苗區公立學校之冠，且唯一突破30%，5A10+人數更達43名；成功國中與東興國中26.25%、勝利國中23.8%，共創新竹縣「5A海」的耀眼成績。

    縣長楊文科表示，新竹縣有5454名學生參加國中會考，學子成績達5A精熟以上程度有798名，5A10+共計127名，整體表現優異，媲美直轄市部分學校，居竹苗公立學校之冠。這都要歸功於各校師長的辛勤教導，以及全縣學子不懈的努力！

    其中，成功國中526名學生參與會考，172人拿下5A成績，5A10+更有43名，5A10+寫作六級分有6名，整體5A學生比率與5A10+人數都稱霸竹竹苗區公立學校。

    教育局長蔡淑貞表示，新竹縣近年來透過合理的學區劃分，有效紓解竹北等新興地區總量管制問題，並透過「拔尖、固本、扶弱」的學生學力支持策略有效提升新竹縣學生學力，像是偏遠地區的寶山、橫山、華山、北埔國中等校，都有學生獲得5A3+以上的成績。

    教育局將於6月18日至6月23日（每日上午10時至下午3時），安排適性入學宣導團成員提供免試入學志願選填電話諮詢服務，諮詢專線：03-5823083分機888，考生可與家長、導師及輔導教師共同討論志願選填，做出最適切的生涯抉擇。

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