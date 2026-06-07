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    首頁 > 生活

    後龍水尾重現牽罟 還結合「海賊王變裝」、「里海運動會」

    2026/06/07 14:06 記者蔡政珉／苗栗報導
    後龍水尾重現牽罟（圖），還結合「海賊王變裝」、「里海運動會」。（梁清文提供）

    後龍水尾重現牽罟（圖），還結合「海賊王變裝」、「里海運動會」。（梁清文提供）

    苗栗縣擁有綿延海岸線，捕魚也是沿海居民賴以為生的經濟來源，後龍鎮水尾社區至今仍傳承古老「牽罟」捕魚技藝，水尾社區今（7）日盛大舉辦「推廣牽罟文化暨里海運動會活動」，首度結合「海賊王變裝」與漁村特色競賽，吸引大批遊客「下海」同樂，現場充滿濃濃懷舊與趣味，熱鬧滾滾。

    後龍鎮水尾里長梁清文指出，水尾里靠近海邊，早期不少居民都靠捕魚維生，牽罟更是早期漁民常用的合作捕魚方式。為了讓傳統文化走入年輕族群，今年活動號召民眾穿上海賊、漁夫等主題服飾，也在海邊舉辦里海運動會，更迎請地方信仰中心天文宮媽祖婆為漁民、遊客與船筏賜福。

    活動最受矚目的「百人牽罟」被形容為「與大海拔河」，遊客在漁民帶領下齊力拉起數百公尺漁網，體現早期漁民同甘共苦的精神；此外，活動也規劃「里海運動會」，包含海邊躲避球、海邊拔河、接力賽等，吸引許多親子共同體驗。

    另外，由於水尾社區位於後龍溪出海口處，生長不少文蛤，活動舉辦「誰是蛤仔王」，吸引不少親子共同體驗傳統挖文蛤樂趣，讓水尾社區充滿活力。

    後龍水尾重現牽罟（圖），還結合「海賊王變裝」、「里海運動會」。（梁清文提供）

    後龍水尾重現牽罟（圖），還結合「海賊王變裝」、「里海運動會」。（梁清文提供）

    後龍水尾重現牽罟（圖），還結合「海賊王變裝」、「里海運動會」。（梁清文提供）

    後龍水尾重現牽罟（圖），還結合「海賊王變裝」、「里海運動會」。（梁清文提供）

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