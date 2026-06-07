鳳螺殼別急著丟！ 民團設生態陷阱有效防治蚊蟲

妙用生態陷阱可有效防治蚊蟲孳生。（圖由台灣山林復育協會提供）

台灣夏季高溫多濕氣候，若不注意清除積水，就會提高登革熱疫病風險，台灣山林復育協會在大肚山森林復育中心測試用鳳螺等螺類殘殼置入有儲水的藍色水桶，可吸引雌蚊產卵，只要在蚊子幼蟲孑孓發育到成蟲前，每7天換水1次，就可大幅降低蚊蟲數量。

蚊子嗡嗡聲音不僅讓人神經容易衰弱，更有傳播登革熱疫病風險，過去中央或地方建議戶外除蚊防治方式常呼籲民眾移除積水盆器並採噴灑化學藥劑，但效果有限，每到夏季仍常有登革熱等疫情，台灣山林復育協會在大肚山森林復育中心透過設置「生態陷阱」，在不使用化學藥劑下，顯著降低復育中心的蚊蟲數量。

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該協會執行長蔡智豪表示，在蚊子喜愛的深色顏色，該生態陷阱是將鳳螺等螺類殘殼放入儲水的藍色水桶，並每7天換水1次，因產卵雌蚊會因為深色帶來隱蔽安全感，加上鳳螺或非洲大蝸牛、福壽螺等殘殼分解過程產生的微弱腥味，將水體成為富含有機質、利於幼蟲生長的天然水體，就會吸引雌蚊前來產卵，蚊子從卵發育到成蟲則需要7到10天，因此透過每7天換水1次的操作，可在幼蟲羽化前進行物理清除，但一定要記得換水，否則該水桶反而會成為蚊蟲的孳生源。

蔡智豪表示，該方法是協會理事長張儀婷意外發現，張的住家靠近山林，常受蚊蟲困擾，有次意外吃完鳳螺後隨手將螺殼丟棄到藍色水桶，發現吸引大量蚊蟲產卵，就進一步在大肚山森林復育中心測試，測試後發現蚊子密度大幅下降，如中心辦公室若門窗未關好，成員原每分鐘都會被蚊蟲叮咬，設置該生態陷阱後，則變成1天僅被叮咬3次以下。

蔡智豪表示，目前政府單位清除戶外蚊蟲多是用化學藥劑防治，但噴灑化學藥劑後，往往連蚊蟲天敵昆蟲蜘蛛等也都一併清除，加上蚊蟲生長速度遠快於蜘蛛等，最後只會導致蚊害大爆發，他盼環境部等中央單位可更進一步作精細的研究，包含這類生態陷阱可有什麼標準化的操作，或針對不同蚊蟲種類有不同的非化學防治方式。

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