為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北坪林橋梁、道路升級 舊消防隊拆除引進YouBike 2.0E

    2026/06/07 13:59 記者賴筱桐／新北報導
    為維護坪林拱橋的橋梁安全，延長使用壽命，新北市養工處分階段辦理防蝕塗裝改善工程。（記者賴筱桐攝）

    為維護坪林拱橋的橋梁安全，延長使用壽命，新北市養工處分階段辦理防蝕塗裝改善工程。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府推動基礎建設與環境優化，市長侯友宜今（7）日視察坪林區拱橋防蝕塗裝、周邊道路鋪面改善工程，以及舊坪林消防分隊建物拆除後，土地活化引進YouBike 2.0E電輔車租借站。侯友宜表示，市府透過完善基礎建設與公共空間營造，提升坪林整體發展品質，打造更安全、便利且具地方特色的宜居環境。

    侯友宜說，坪林是新北重要茶鄉與觀光重鎮，除了精進橋梁與道路品質，也藉由閒置的公有空間再生，創造兼具交通服務、休憩與觀光功能的公共設施，讓居民與遊客都能感受城市進步與建設成果。

    工務局長馮兆麟指出，位於坪林消防隊舊址旁的坪林拱橋全長102.5公尺，為維護橋梁安全及延長使用壽命，養工處分階段辦理防蝕塗裝改善工程。其中橋梁上部結構油漆工程已於2025年完成，今年接續進行下部結構防蝕塗裝改善，5月15日開工，面積約4344平方公尺、工期約140天，並同步辦理護欄底座鋼材局部修復等工項。

    養護工程處長鄭立輝補充，養工處同步推動公路市道106乙線及區道北42線（北宜路八段至坪雙路）道路鋪面改善工程，總經費約1000萬元，長度約1.6公里、鋪設面積1萬5376平方公尺，並降埋22座人孔蓋。另補助坪林區公所辦理「坪林拱橋至坪林橋兩側護欄改善工程」，長度約387公尺，強化道路附屬設施安全與景觀品質。

    另外，市府違章建築拆除大隊整合坪林區公所、消防局等資源，完成舊坪林消防分隊的建物拆除與土地活化，轉型為融合坪林茶鄉文化特色的都市轉角亮點空間。工程保留部分原有建物牆體作為擋土設施，並保存既有雕像延續歷史記憶，同時融入茶園梯田意象，設置休憩階梯區、茶葉造型洗手台及導覽設施，兼具景觀休憩與環境教育功能。

    違建拆除大隊大隊長陳德儒說，考量坪林多為坡地，設置YouBike 2.0E電輔車租借站，作為旅行代步工具。據統計，今年1月至5月坪林地區YouBike每日平均租借次數較去年同期成長約109%，顯示空間活化與綠色運具服務逐步發揮效益。

    新北市長侯友宜視察坪林區道路、橋梁改善等基礎建設。（圖由新北市工務局提供）

    新北市長侯友宜視察坪林區道路、橋梁改善等基礎建設。（圖由新北市工務局提供）

    舊坪林消防分隊建物拆除後土地活化，引進YouBike 2.0E電輔車租借站。（記者賴筱桐攝）

    舊坪林消防分隊建物拆除後土地活化，引進YouBike 2.0E電輔車租借站。（記者賴筱桐攝）

    新北市養工處推動公路市道106乙線及區道北42線道路鋪面改善工程，總經費約1000萬元。（圖由新北市工務局提供）

    新北市養工處推動公路市道106乙線及區道北42線道路鋪面改善工程，總經費約1000萬元。（圖由新北市工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播