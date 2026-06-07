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    首頁 > 生活

    屏東單車旅遊大使吳子霏 甫完成初鐵就來領騎「世界自行車日」

    2026/06/07 14:03 記者陳彥廷／屏東報導
    吳子霏昨天領騎。（記者陳彥廷攝）

    吳子霏昨天領騎。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣政府為持續優化「彩虹自行車道」單車路線，並邀請演員吳子霏擔任「屏東單車旅遊季」，日前宣傳影片曝光，是再度讓國人驚艷屏東的單車騎行路線，而甫完成人生初次鐵人三項的演員吳子霏昨天更是全副武裝現身「世界自行車日」活動，帶領愛好者從林後泗林平地森林園區完騎全程。

    屏縣府今年四月推出的「屏東單車旅遊季」將持續至明年1月，規畫12條主題單車遊程，民眾只要完成1條路線就可參加抽獎，完成全部12條更可加碼抽黃金及知名品牌電輔車，日前並邀請吳子霏作為活動形象大使。

    吳子霏日前宣傳影片亮相後，屏東的山海及風再度受到鐵馬愛好者的關注，尤其吳子霏清新自然的氣質，與屏東文化及屏東的風景堪稱絕配，所有跟著她腳步的人，可以看見屏東最驚豔的風景。

    屏東縣政府打造串聯33鄉鎮、總長約400公里的單車路網，今年也推出全新優化的12條單車旅遊路線，邀請全國愛好者不管是想熱血騎一波，還是想輕鬆邊騎邊玩，來到屏東，都能找到屬於自己的節奏。歡迎大家一起來屏東，迎著風、踩著踏板，你會發現，最驚喜、最動人的風景，就在這裡。

    吳子霏表示，屏東非常適合以單車慢遊方式深入探索，不論是沿山綠廊、海岸風景或地方聚落，都能在騎行中感受不同於開車旅行的自在與療癒，她說，屏東的美，就是值得這樣慢慢享受，我想邀請大家，用騎單車的方式，重新感受屏東。用最輕鬆、最貼近土地的方式重新認識屏東。

    甫完成人生初鐵的吳子霏（中黑衣女性）昨天領騎。（記者陳彥廷攝）

    甫完成人生初鐵的吳子霏（中黑衣女性）昨天領騎。（記者陳彥廷攝）

    甫完成人生初鐵的吳子霏昨天領騎騎完全程。（記者陳彥廷攝）

    甫完成人生初鐵的吳子霏昨天領騎騎完全程。（記者陳彥廷攝）

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