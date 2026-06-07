台南做工行善團馬不停蹄 第329戶弱勢家庭修繕將完工

台南做工行善團為官田區93歲弱勢長者修繕房屋，市長夫人劉育菁（左3）也到場參與並感謝志工。（勞工局提供）

台南「做工行善團」馬不停蹄，同時在3個行政區展開愛心修繕行動，其中，官田區93歲弱勢長者的住家，經各專業領域的志工將近1個月接力施工，即將於明（8）日完工，為第329戶弱勢家庭住宅修繕服務。

安南區與鹽水區共計3件新修繕案也已同步完成會勘。93歲劉姓民眾，因年事已高且長期臥床，聽力退化，平日生活仰賴老人生活津貼維持，住家因去年受到丹娜絲颱風侵襲，屋頂受損嚴重，不僅多處漏水，室內天花板也出現剝落情形，居住安全面臨挑戰，經官田里長陳泰興通報後，官田區公所與勞工局啟動住宅修繕關懷機制，整合各界資源投入改善，做工行善團自5月13日開始修繕工作，泥水工會、電子加工工會、電氣工會、木工工會及正懿企業等單位陸續接力施工，今日由油漆工會完成最後階段的粉刷，預計明日在木工工會鋪設塑膠地板後即可大功告成。

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台南市長黃偉哲夫人劉育菁帶冰品及飲料慰勞志工，並與官田區長洪聰發、官田里長陳泰興及勞工局長王鑫基等人加入油漆行列，大台南總工會理事許麗煌伉儷及台南市美髮及美容美體業產業工會理事長鄭玉娟，則分別準備碗粿、水果和便當，為志工加油打氣。

另外，柳營區及安南區也各有1案正由志工接續努力修繕中，勞工局長王鑫基感謝各工會志工長期投入公益修繕工作，以專業技術走入城市每個角落，主動協助有需要的家庭改善居住條件。

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