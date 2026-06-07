踩單車追火車、過集集綠色隧道！ 千人直呼「這趟旅騎太療癮」

動結合鐵道文化與自行車旅遊，展現永續觀光特色。（參山國家風景區管理處提供）

交通部觀光署參山國家風景區管理處，響應「世界自行車日」，今日舉辦「鐵道騎跡」約騎活動，吸引來自全台各地車友齊聚彰化二水，以單車沿著台鐵集集支線，穿過名間、集集綠色隧道，活動融合運動、美學與地方文化的深度騎旅。

這場活動於清晨從二水「水之心運動公園」出發，近千名騎士，穿過集集線鐵道，沿著被譽為「全台最美鐵道綠廊」的綠色隧道前行，沿途還有金黃色的稻田與林蔭大道，火車不時從身旁駛過，單車騎士一邊踩踏、一邊感受鐵道與山城共構出的療癒節奏。不少參與民眾直呼「這不只是騎車，更像一場療癒的旅行」。

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參山處長曹忠猷表示，近年國際旅遊趨勢逐漸朝向低碳、深度與體驗型旅遊發展，而自行車正是最能貼近地方文化與土地溫度的旅行方式。本次活動特別以「沉浸式漫遊」為核心，希望讓民眾放慢速度，在騎乘之間重新感受台灣山城的人文魅力與自然風景，也呼應聯合國推動世界自行車日所倡議的永續移動精神。

參山處強調，未來將持續結合鐵道、自行車與地方觀光資源，推出更多具國際觀光潛力的低碳旅遊體驗，帶領民眾以雙輪探索中台灣山城之美，讓世界看見台灣最迷人的綠色旅行風景。

騎士旅人穿過綠色隧道。（參山國家風景區管理處提供）

動結合鐵道文化與自行車旅遊，展現永續觀光特色（參山國家風景區管理處提供）

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