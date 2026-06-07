新北春茶上市首推茶香健走 茶王鄭永順捐收益回饋茶鄉

製茶第三代的坪林茶農鄭永順榮獲新北茶王，擅長運用茶葉拼配技術，展現包種茶兼具花香與清甜感的特色風味。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜今（7）日出席「新北好茶春季包種茶比賽」頒獎典禮，頒發特等獎賀匾表彰本屆茶王鄭永順，並將「百萬冠軍茶」部分收益捐贈坪林在地中小學。為慶祝春茶上市，新北好茶將於13日起接力在坪林及台北希望廣場舉辦展售會，14日首度推出結合知名動畫IP的「茶香健走」活動，邀請民眾感受茶鄉的沁涼清香。

侯友宜表示，新北市是台灣包種茶的核心產區，孕育出的包種茶帶有蘭花等清甜花果香，香氣越高、品質越佳。新北茶農累計奪下13座全國製茶技術冠軍，蟬聯全國之冠，5星衛生製茶廠與亮點茶莊數量也都位居六都第一。

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侯友宜強調，新北市推動「三生有幸、三生永續」理念，從生產、生活及生態面向深化永續農業，透過多角化發展茶文化遊程，不僅帶動地方經濟，更讓茶鄉風光與在地產業共榮。

鄭永順與家人在坪林商圈經營「全億茶行」，自產自銷包種茶，也兼營茶油麵線等特色小吃，他曾獲文山茶區製茶技術競賽冠軍，擅長運用茶葉拼配技術，展現包種茶兼具花香與清甜感的特色風味，繼2023年成為春季茶王後，時隔3年再度問鼎茶王，本次特等茶從40斤毛茶中精選出23斤比賽茶，茶湯細膩滑順，富含蘭花、梔子花香與芭樂、青梅的清新調性。

鄭永順分享，特等茶在開獎首日即被搶購一空，為感謝各界支持並回饋鄉里，將比賽茶部分收益捐給坪林在地中小學，期盼讓茶香化作支持地方教育的永續力量。

新北好茶將於13日起連續3個週末在坪林及台北希望廣場展售，6月14日將推出「茶香健走」活動，路線環繞優美的北勢溪畔，完賽可獲贈100元好茶券及「救援小英雄波力」周邊好禮，當天動畫主角「波力」與「安寶」人偶將現身同樂。

此外，新北好茶官網也推出一日走讀坪林、端午茶粽手作及SUP立槳等水陸體驗，6至12月開放報名「茶香低碳遊」等生態旅遊體驗，推廣價390元起。

新北好茶將於13日起連續3個週末接力在坪林及台北希望廣場舉辦展售活動。（記者賴筱桐攝）

慶祝春茶上市，新北市長侯友宜今天出席「新北好茶春季包種茶比賽」頒獎典禮。（記者賴筱桐攝）

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