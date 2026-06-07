台電巡線員？屏東高樹鬧區猴子爬電線影片曝 民眾好怕牠被電

猴子在高樹鬧區爬電線宛如高空走鋼索。（Threads＠ai.jing提供）

屏東縣高樹鄉的鬧區近來出現台灣獼猴逛大街，鄉親昨（6）日拍下牠在3條電線之間爬上爬下，身手俐落從高空過街的影像，表示「高樹的猴子已經2天了 還沒被抓到呀！」，引起網友熱議，有人說「5月就出現了」、「菜寮、舊寮村也有」也有鄉民拍到牠在路邊汽車上爬的照片，還有人目擊牠摘樹上的芒果吃，更有人擔心牠被電到。

小獼猴在高樹鬧區出沒的影片在Threads上引起熱烈討論，影片顯示猴子從對街民宅沿著電線過街，在3條電線間上上下下，動作相當敏捷，猴子還爬上高樹鄉農會超市招牌，在民宅外牆間爬來跳去，有網友說「太可愛了，來逛菜市場吧」，「高樹也有電工猴哥」、「天啊 好擔心牠被電到」。

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屏縣府農業處今（7）日說明，一般狀況下，獼猴不會主動攻擊人，獼猴誤入村莊時，請民眾勿過分關注、喧嘩或是企圖餵食，只要保持安靜，獼猴多半會自行離去。若有闖入民宅或危害公共安全之虞，民眾請即撥打1999或1959通報縣府農業處，將派廠商前往處理，切勿自行捕捉，以免造成動物或人員受傷。

農業處也統計，高樹鄉去（2025）年有2筆獼猴通報，分別在2月、9月；今（2026）年2到5月通報4筆，這次在threads上的目擊事件，事前並未接獲通報。

農業處指出，高樹鄉靠山，鄰近山脈本來就是獼猴棲地，獼猴可能因為想要找尋食物往鄰近平地移動，如果嚐到甜頭，例如農作物、廚餘或民眾餵食等，就可能更常接近民眾生活空間，所以應避免餵食。

屏縣高樹鄉去年也出現猴子爬電線，通報農業處協助處理。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

屏縣高樹市區去年也出現猴子，猴子停在住家窗台。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

屏縣高樹市區去年也出現猴子，在建物鋼樑爬來爬去。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

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