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    首頁 > 生活

    鹿港慶端陽龍王祭 彰、雲「龍王尊神」首度雙龍會

    2026/06/07 13:19 記者湯世名／彰化報導
    雲林縣長張麗善（左1）與麥寮拱範宮龍王尊神抵鹿港，與龍山寺龍王尊神共同祈福，與彰化縣長王惠美（右2）一起見證歷史。（記者湯世名攝）

    雲林縣長張麗善（左1）與麥寮拱範宮龍王尊神抵鹿港，與龍山寺龍王尊神共同祈福，與彰化縣長王惠美（右2）一起見證歷史。（記者湯世名攝）

    全台特有且傳承百年的「鹿港慶端陽系列活動-龍王祭」今天（7日）隆重登場！今年活動迎來歷史性亮點，適逢鹿港龍山寺龍王尊神重塑60週年，縣府邀請同為純真璞大師倡建、兩廟淵源深厚的雲林麥寮拱範宮龍王尊神蒞臨鹿港，促成歷史上首次「雙龍會」，共同參與龍王祭典及龍舟點睛儀式。

    彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚、麥寮拱範宮主委林東和及鹿港龍山寺主委施輝雄等人，恭請麥寮拱範宮及鹿港龍山寺龍王尊神起駕，隨後由縣內藝陣及表演團隊隨同龍舟遶境祈福，沿中山路至鹿港天后宮恭迎「水仙尊王」。下午在福鹿溪龍舟競賽場地舉行「龍王祭典‧開光點睛」儀式，宣告鹿港慶端陽活動正式啟動。

    王惠美說，本次邀集在地藝陣、學校及社區團隊共同參與，並結合12艘龍舟踩街遶境祈福，遶境隊伍綿延近1公里，其中包括十二婆姐陣、龍鼓陣及民俗舞蹈等團隊參與演出；雲林縣長張麗善表示，拱範宮廟齡逾340年，此次前來與鹿港龍山寺龍王尊神共同祈福，相偕見證歷史。

    除了19至21日在福鹿溪舉辦的國際龍舟錦標賽；18至21日在亞太鹿港渡假村集會堂有展現傳統工藝結晶的魯班公宴；20至21日在鹿港龍山寺有傳統戲曲演出；19日端午節當天，在鹿港龍山寺應景民俗，現場將打造充滿節慶張力的「大型虎仔香」裝置藝術供民眾打卡合影，並安排豐富的傳統童玩體驗。入夜後，民眾還能觀賞老街等地的小鎮光影藝術節夜間燈飾，以及河岸綠地音樂會、探索小鎮集章樂等豐富活動。

    彰化縣長王惠美（中）恭請龍山寺龍王尊神起駕，遶境祈福。（記者湯世名攝）

    彰化縣長王惠美（中）恭請龍山寺龍王尊神起駕，遶境祈福。（記者湯世名攝）

    12艘龍舟踩街遶境祈福，遶境隊伍綿延近1公里，熱鬧非凡。（記者湯世名攝）

    12艘龍舟踩街遶境祈福，遶境隊伍綿延近1公里，熱鬧非凡。（記者湯世名攝）

    鹿港龍山寺龍王尊神（右）與麥寮拱範宮龍王尊神（左）齊聚鹿港，促成歷史上首次「雙龍會」。（記者湯世名攝）

    鹿港龍山寺龍王尊神（右）與麥寮拱範宮龍王尊神（左）齊聚鹿港，促成歷史上首次「雙龍會」。（記者湯世名攝）

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