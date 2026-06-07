未來1週嚴防豪大雨 高雄100處抽水站、26座滯洪池整備測試

高雄未來1週恐有豪大雨，水利局已全面啟動防汛戒備，嚴陣以待。（圖由高市水利局提供）

受低壓帶、滯留鋒面及西南風影響，高雄地區未來1週降雨趨勢明顯，高雄市政府水利局表示明（8）日鋒面接近及西南風增強，局部地區有大雨發生機率；6月9日至13日受滯留鋒面及西南風持續影響，降雨將更加明顯，局部地區有大雨或豪雨發生機率，水利局已全面啟動防汛戒備，嚴陣以待。

水利局表示，為因應本次豪雨，防汛應變人員已提早進駐水情中心守視，利用智慧水利監測系統即時監控雨量、路面淹水感知器、區域排水及雨水下水道水位等水情變化，必要時立即啟動應變作業，降低強降雨帶來的衝擊及災害風險。

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目前市府已完成全市防汛整備工作，包括全市100處抽水站、148部移動式抽水機及26座滯洪池均已完成整備及功能測試。

水利局提醒，未來幾日天氣不穩定，請市民朋友密切注意中央氣象署最新天氣資訊及市府發布之防災訊息，提前檢視住家周邊排水設施及防水設備，避免前往河川、海邊及山區等危險區域，並配合相關防災措施。

水利局已全面啟動防汛戒備，嚴陣以待。（圖由高市水利局提供）

各主要滯洪池完成整備。（圖由高市水利局提供）

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