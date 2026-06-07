賴清德口誤！ 水獺、海獺、河狸「3大萌物」一次看懂

圖左至右為水獺、海獺、河狸。（台北市立動物園資料照、圖擷取自@TOBA_AQUARIUM、@higashiyama5555社群平台「X」，本報合成）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧經營多年的Podcast品牌「水獺媽媽巧巧話」，昨（6）日總統賴清德參訪活動時，一時口誤講成「海獺媽媽」，事後蘇巧慧幽默指出，其實「水獺」、「海獺」、「河狸」這3種動物經常被大眾認錯，唯一共同點就是外型毛茸茸且模樣可愛，引發各界熱烈討論。

綜合國內外動物園介紹、媒體報導，這3種毛茸茸的水生哺育類動物都十分擅長游泳，加上受到名字翻譯、部分棲息地重疊等因素影響，導致不太熟悉3者習性生態的民眾，確實非常容易將牠們混淆。本報為讀者整理3種動物特徵︰

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水獺（Otter），別稱「水中精靈」

食肉目鼬科「水獺亞科」，主要分布在亞洲、歐洲、非洲、美洲，棲息於河川、湖泊、溪流、濕地附近，IUCN紅皮書指出，全球有一半水獺物種受到威脅。

半水生哺乳動物，具流線型身體、粗長尾巴、腳趾間有蹼，游泳速度最快可達每小時11公里。會在河岸土坡、岩縫等處挖掘淺穴，作為休憩與育幼場所，食物包括魚、蝦、蟹、蛙等。近年部分國家興起養水獺當寵物，導致野外數量急遽減少。

此外，水獺天真無邪的可愛外型，讓許多人以為這種療癒生物不具攻擊性。事實上，極度保護家人與幼崽的水獺，是頂尖掠食者，不僅個性火爆、具有強烈領域性，還有著強大又凶狠的攻擊力。除了人類，野生水獺在自然環境中並沒有太多天敵，過去多次傳出主動攻擊鱷魚、美洲豹等大型生物，甚至會圍攻人類的案例。

海獺（Sea Otter），別稱「海藻森林守護者」

食肉目水獺亞科「海獺屬」，主要分布在北太平洋沿岸，棲息於近海、海藻森林、岩岸海域，被IUCN紅皮書列為瀕危物種。

海獺為食肉目動物中最適應海中生活的物種，大部分的時間都待在海裡或仰躺漂浮在海面上，極少前往陸地或冰上面覓食，就連養育後代也都在水中進行。

與同屬鼬科動物相比，海獺體型明顯偏大，全身覆蓋著濃密的體毛、長尾巴扁平、呈槳狀。後腳掌呈鰭狀有蹼，前掌則呈圓形用抓取食物、理毛。海獺擅長使用石頭等工具來敲開貝殼、海膽、螃蟹等食物，為動物界少數會使用工具的代表。

河狸（Beaver），別稱「海狸」、「自然界水壩工程師」

囓齒目河狸科「河狸屬」，主要分布在北美洲與歐亞大陸北部，棲息於河流、湖泊、森林濕地，19世紀至20世紀初期曾因毛皮貿易，遭人大量濫捕，導致野生族群一度大幅減少，目前為IUCN紅皮書的無危物種。

夜行性動物，外型特徵為頭大、腿短、腳趾間有蹼、尾巴扁平，能在水中靈活游動，速度可達每小時7公里，但在陸地上行動較慢。河狸會使用不斷增生的門齒啃樹枝或拖拉木頭時，會用後腳站立、把扁平的尾巴作為支撐和平衡的工具。

河狸咬斷樹枝後，會把木材拖到水中堆疊築巢，由於這些建材經常堵住溪流、改變環境結構，不僅為河狸創造安全棲地，也間接增加其他物種生存空間，因此被生態學家譽為「生態系統工程師」與「關鍵種」（Keystone Species）。

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