大新竹興隆橋廊帶再獲智慧交控補助 加碼5路口智慧防撞警示

智慧防撞系統安全示警示意圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府與新竹科學園區管理局去年合作推動「興隆橋廊帶（竹北至園區）上午尖峰智慧交控計畫」成效良好，今年再獲交通部核定3200萬元，改善下午尖峰時段園區返回竹北的交通壅塞；此外，縣府將於興隆橋周邊易肇事非號誌化路口，新設5處「智慧防撞安全警示系統」，期降低路口事故發生風險。

縣長楊文科表示，竹科就業人數已達17.9萬人，高鐵橋下道路3期通車後，更吸引大量通勤車流進入興隆橋廊帶，交通需求日益增加。在中央預算有限情況下，縣府提報「115年度智慧運輸系統發展建設計畫－大新竹興隆橋廊帶（園區至竹北）下午尖峰智慧交控計畫」，於全國競爭型補助計畫中脫穎而出，獲交通部核定總經費3200萬元，其中中央補助1600萬元、縣府自籌1600萬元。

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交通處指出，這次獲核定計畫則延續前期成果，將聚焦興隆橋廊帶下午尖峰時段由園區返回竹北方向的主要壅塞路段，透過區域路網動態號誌控制及智慧交通管理機制，提升整體路網運作效率，預計可降低旅行時間10%至20%。

此外，配合交通部提升道路安全政策，縣府也將於興隆橋主要通行動線周邊易肇事非號誌化路口增設5處「智慧防撞安全警示系統」，設置地點包括嘉豐五路與六家七路路口、東興路與嘉祥一街路口、六家一路與隘口二路路口、高鐵六路與隘口七街路口，以及高鐵八路與隘口二路路口。

交通處說明，智慧防撞安全警示系統主要運用即時影像辨識技術，於易發生車輛碰撞事故的路口設置雷達攝影機，即時偵測來車狀況，當系統判斷有車輛接近路口時，將立即啟動路側動態警示牌面及LED警示燈號，提醒各方向用路人注意來車動態，提高駕駛人警覺性，降低路口事故發生風險。

大新竹興隆橋廊帶智慧交控區域。（新竹縣政府提供）

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