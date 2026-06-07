花蓮休閒納管2-1》灰色地帶終結！ 修自治條例 飛行傘、沙灘車步入正軌

縣府觀光處參考屏東經驗擬定的《花蓮縣沙灘車活動管理自治條例》（草案），日前完成為期30天的行政預告。（記者王錦義攝）

花蓮縣過去飛行傘、沙灘車由於缺乏相關法規範，導致爭議與意外頻傳遭縣府禁止多年，近年陸續訂定相關自治條例，去年通過花蓮縣無動力飛行運動管理自治條例，今年沙灘車自治條例草案日前也完成預告，因應民眾意見回饋，現正進入法規會進行修正，預計今年底前可送交縣議會審議，正式翻轉地方觀光亂象。

花蓮擁有壯麗的依山傍海景觀，過去幾年飛行傘與海岸沙灘車等極限、新興休閒運動快速興起，吸引大批外地遊客遊玩，產業全盛時期沙灘車業者高達24家、飛行傘也有5家。然而，因中央僅頒布缺乏強制罰則的「指引」，地方又缺自治條例，導致活動安全性、噪音民怨、環境衝擊及破壞海岸防風林等問題接踵而來，甚至發生墜傘死亡意外。

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監察院對全台沙灘車亂象及墜傘意外展開調查並提出糾正，要求建立實質管理制度，縣府過去採取「導禁兼施」並陸續勒令非法業者停業，導致產業面臨長達數年的停滯期。縣議員楊華美、魏嘉賢等人也多次倡議，震災後的花蓮觀光重建不能只修硬體，更應革新落後的觀光法規，為溯溪、潛水、飛行傘等運動提供明確法律依據。

針對空域管制，縣府訂定《花蓮縣無動力飛行運動管理自治條例》已於去年九月公告實施。教育處指出，原先勒令停業的五家業者中，目前全縣僅一家通過。縣議員笛布斯•顗賚說，飛行傘是最能展現花蓮山海景觀的運動項目之一，但飛行傘產業不是只有管理，法規通過後有沒有協助觀光行銷？建議發展高端運動旅遊產品，並整合交通、住宿及旅遊套裝行程，吸引國內外旅客延長停留天數。

在海域沙灘車部分，縣府觀光處參考屏東經驗擬定的《花蓮縣沙灘車活動管理自治條例》（草案）行政預告。觀光處長余明勳說，草案公告後收到意見回饋，地方關切焦點包含農地非農用、沙灘車行駛非一般道路的接駁路權等。目前草案已退回法規會進行部分條文修正，待通過縣務會議後，預計今年底以前能正式送議會審查。

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花蓮縣府訂定《花蓮縣無動力飛行運動管理自治條例》已於去年九月公告實施，截至目前僅有一家符合資格申請合法。（記者王錦義攝）

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