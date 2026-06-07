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    苗栗大型徵才6/13登場 釋1600職缺、面試送好禮

    2026/06/07 09:11 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗大型徵才6/13登場 釋1600職缺、面試送好禮。（取自分署臉書粉專）

    苗栗大型徵才6/13登場 釋1600職缺、面試送好禮。（取自分署臉書粉專）

    想要返鄉就業或挑戰科技大廠高薪的民眾請注意！賈桃樂JobTaole 勞動力發展署桃竹苗分署將於13日在苗栗縣銅鑼鄉銅鑼灣會館（苗栗縣銅鑼鄉新興路78號）舉辦「駿「馬」奔騰 薪想事成」徵才活動，共有25家廠商提供1600個工作機會，規模盛大。

    賈桃樂JobTaole 勞動力發展署桃竹苗分署指出，參與的知名大廠陣容堅強，橫跨半導體、電子零組件、生技醫療、石化及民生零售等多元產業，包含台灣美光、京元電子、長春石油化學、信邦電子、太平洋醫材以及全聯實業等。不論是社會新鮮人、渴望職涯突破的轉職者，皆可攜帶履歷親臨現場，與知名企業人資進行直接面談。

    此外，活動現場特別推出「面試集點送好禮」機制，求職者只要參與面試、累積指定點數即可兌換精美實用禮品。若對活動有任何疑問，歡迎撥打洽詢專線：037-358395。民眾可先參閱職缺電子書：https://jobs.frog.tw/miaoli/1150613/mobile/index.html。

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