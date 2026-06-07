目擊火花爆炸聲！竹北市區昨夜兩度停電 近3千戶受影響

新竹縣竹北市三民路一帶昨晚突然兩度停電，先、後共計2897戶用戶停電，經台電派員搶修已全數復電。（擷取自臉書社團「竹北大小事」）

新竹縣竹北市三民路一帶昨晚突然兩度停電，台電新竹區營業處表示，因設備故障，導致三民路、博愛街等地區先、後共計2897戶用戶停電，經派員搶修後，已於昨晚約10點半全數復電。

「竹北黑掉了」！昨晚有竹北市民表示，看到爆炸火花「碰」的一聲就突然停電，看起來像是變電箱爆炸。民眾憂心，是不是用電太大？導致變壓器故障；目前才6月，還沒真正到夏天！

請繼續往下閱讀...

台電新竹區處表示，昨晚約7點5分因桿上高壓電纜接頭不良導致停電，造成新竹縣竹北市建國街、大同街、福德街、三民路等一帶約252戶停電，台電獲報後立即搶修並轉供復電，於7點36分全數復電。

但因前案搶修進行電力轉供，當天晚間9點32分因轉供線路避雷器故障，造成新竹縣竹北市三民路、博愛街、建國街、四維街、文田街等一帶停電，受影響用戶有2645戶，台電立即派員前往現場查修，已於10點32分全數復電。

民眾目擊爆炸火花「碰」的一聲突然停電，經台電派員搶修已全數復電。（擷取自「竹北生活大小事」，竹北不艱困-微風攝影）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法