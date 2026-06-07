找回「不夜城」美稱！土庫夏夜音樂會連4個月舉辦 帶民眾Chill一下

土庫鎮公所與土庫知識青年發展協會合作，6至9月舉辦4場夏日音樂會，也盼帶領民眾認識過去土庫有「不夜城」美名。（記者李文德攝）

雲林縣土庫鎮為縣內中心點，早期商業行為發達，更有「不夜城」之稱，為讓民眾體驗當時榮光，土庫知識青年發展協會與鎮公所舉辦「土庫夏夜音樂會」，盼透過4場音樂會，將不夜城的美名讓更多了解。

協會理事長邱子玲指出，曾是雲林縣的商業重鎮，街區的商業活動主要都圍繞在第一市場周邊進行，特別在1950年代，匯集了百貨商行、小吃，甚至還有戲院、餐館酒樓等，造就當時「不夜城」的美稱，隨著當地的明星戲院歇業後，逐漸褪下回歸純樸小鎮。

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邱子玲指出，去年土庫青年在萬得醫院舉辦「土庫夜卡古」特展，介紹土庫鎮一天的商業行為，引起廣大迴響，甚至在北部參展時，吸引蕭美琴副總統青睞，特地撥空來土庫參訪，見證當地「不夜城」之秘，因此今年延續好口碑，與公所合辦音樂會。

6日晚間，首場音樂會在第一市場正式登場，由「不老音樂頑童」陳柏澍帶來較近兩個小時的薩克斯風演出，雖然是小規模音樂會，仍吸引百人參與。民眾們也說，早上是坐落在順天宮前的場域，晚間成為聽音樂的場域，雖然違和但很「Chill」。

鎮長陳特凱表示，音樂會6月6日、7月18日、8月16日、9月19日晚間6至8點登場，邀請雲林、嘉義在地音樂表演者演出，每場都會提供2至3間土庫在地業者的限量小點心，更有清涼飲品，希望遊客來土庫參訪時也能放鬆，若效益不錯，預計明年將每個月固定一場，讓「不夜城」的美名重返到居民面前。

土庫鎮公所與土庫知識青年發展協會合作，6至9月舉辦4場夏日音樂會，也盼帶領民眾認識過去土庫有「不夜城」美名。（記者李文德攝）

土庫鎮公所與土庫知識青年發展協會合作，6至9月舉辦4場夏日音樂會，也盼帶領民眾認識過去土庫有「不夜城」美名。（記者李文德攝）

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