永安漁港觀海橋維護工程啟動 6/8起平日分段管制

桃市府6月8日起進行永安漁港觀海橋維護工程，平日將分段管制。（農業局提供）

桃市府農業局今（7）日表示，6月8日起將進行永安漁港觀海橋除鏽維護工程，預計7月底前完工，施工期間預計於平日週一至週五採分時段管制，以兼顧工程品質、遊客安全及觀光遊憩需求。

農業局長陳冠義表示，永安漁港觀海橋是民眾欣賞漁港景觀及海岸風光的重要據點，因長期受海風、鹽分及日曬雨淋等環境因素影響，橋體金屬構件易產生鏽蝕現象，農業局每年均依既有維護管理機制，定期辦理巡檢、檢測及必要修繕，今年定期巡檢已於4月完成，將針對橋樑修繕項目進行細部的檢測與改善，預計6月8日起啟動第1階段改善修復工程，以確保橋樑結構及使用安全。

請繼續往下閱讀...

陳冠義表示，考量假日期間遊客眾多，並避免施工作業影響民眾通行安全，施工時間規劃於每週一至週五上午8點至下午5點進行，平日下午5點後與國定假日及例假日期間，觀海橋將恢復開放民眾通行。

農業局提醒，施工期間請民眾配合現場管制措施，並依照相關告示及工作人員引導通行，以維護自身安全，並將持續落實定期檢測機制，強化港區公共設施安全與服務品質，提供民眾安全、舒適的遊憩環境。

桃市府6月8日起進行永安漁港觀海橋維護工程，平日將分段管制。（農業局提供）

桃市府6月8日起進行永安漁港觀海橋維護工程，平日將分段管制。（農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法