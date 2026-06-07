新竹通APP挨批不便 竹市數發處祭指引改版

市議員林彥甫表示APP讓民眾感受到破碎且不便的數位體驗。（圖由林彥甫提供）

新竹市政府推出的新竹通APP於去年8月上線，市議員林彥甫表示APP讓民眾感受到破碎且不便的數位體驗，指活動資訊只是將使用者導到局處官網或官方臉書粉專，市民想查時間地點、活動內容、交通停車等基本資訊，仍得在大量貼文與公告中自行搜尋；且缺乏清楚的活動整理，只淪為新聞發布站，希望相關單位能重視。

市府數位發展處表示，針對「新竹通」APP過去活動資訊未統一、引導至粉絲專頁或新聞稿導致市民搜尋不便等問題，已制定「新竹通探索新竹上架作業指引」。未來各局處上架活動時，網址連結必須直接設定為「專屬活動網站」或「資訊圖文與靜態網頁」。

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數發處已開發完成圖文、靜態網頁及網址製作工具，並配發操作手冊、辦理教育訓練，輔導各局處建立格式統一、資訊完整的活動專屬頁面，確保時間、地點、交通等基本資訊能「一站式」呈現。市府觀光旅遊網目前正進行優化，新版網站將整合全市各類活動，並推出直覺式的「活動行事曆」功能，將活動時間與地點直觀呈現，方便民眾規畫親子與週末行程。未來該系統也將與「新竹通」APP介接，改善資訊碎片化的現況。

林彥甫說，以今年兒童遊藝節為例，民眾若想查找相關活動訊息，資訊竟分散在「新竹市文化局」11篇臉書貼文中，宛如大海撈針，相當不便民。雖然市府觀光旅遊網可以搜尋近期活動，但實際查看內容，幾乎都是市府對外的新聞稿，缺乏清楚的活動整理，讓旅遊網淪為新聞發布站，無法真正協助民眾或遊客查詢。

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