強化橋樑結構安全 桃鶯陸橋展開深層大保養

桃鶯陸橋橋底大梁及橫隔梁除鏽修補。（圖由養工處提供）

往來桃園、鶯歌的重要交通設施桃鶯陸橋，近日正在進行例行性結構維護與大保養工程，桃市府養護工程處表示，此次維護是有別於以往的局部修補，採取深層修復機制，工程預計至本月12日止，並於現場進行局部車道縮減及交通管制。

桃鶯陸橋跨越台鐵縱貫線鐵路，西側連接春日路、東側銜接桃鶯路通往新北市鶯歌區，養工處表示，為保障市民通行安全、延長橋梁使用壽命，市府於5月初即展開為期40天的例行性結構維護與大保養工程，此次維護是依據去年橋梁定期檢測結果進行精準修繕，重點工項包括橋體雜物大掃除與排水清理、混凝土剝落及鋼筋除鏽補強、鋼結構油漆（底漆、中塗漆、面漆）深度防蝕塗裝，以及針對混凝土裂縫處的植生清除，以全面防堵橋梁結構二次劣化。

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養工處表示，由於桃鶯陸橋跨越鐵路且周邊交通繁忙，為降低對民眾上下班通勤的衝擊，工程進行期間如遇交通尖峰時段，已督促施工廠商加強義交人員交管引導，而局部車道縮減期間難免造成車流回堵，民眾出門前請預留彈性時間，或改道行駛春日路等替代道路，避開施工瓶頸路段。

施工人員將橋樑白華清除後補強。（圖由養工處提供）

桃鶯陸橋橋梁構件周邊植生清除。（圖由養工處提供）

桃鶯陸橋鋼結構塗漆防蝕。（圖由養工處提供）

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