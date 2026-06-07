基隆外木山海上長泳 「泳」士一波波下水 蜿蜒如海上長龍

2026基隆外木山海上長泳活動今天登場，挑戰自我的民眾在海上蜿蜒如人龍。（記者俞肇福攝）

2026基隆市外木山海上長泳活動今天（7日）早上登場，來自各地的「泳士」們，不到7點陸續抵達外木山海興游泳池前方廣場集結，基隆市長謝國樑主持開幕儀式，歡迎全國各地泳者齊聚基隆挑戰自我，並祝福所有參賽者順利完賽，一同欣賞名列全國「十大魅力水域」第一名的外木山海岸美景。

外木山及大武崙沙灘擁有得天獨厚的自然景觀，基隆市政府近期也完成沙灘整理作業，希望讓所有參賽者與遊客都能感受到基隆優質的海岸環境。外木山海上長泳賽，參賽者自外木山海興游泳池旁海域下水，終點站於大武崙沙灘上岸，今年的外木山海上長泳活動共吸引來自全國13個縣市、303支隊伍及2300名泳者參與，最年長泳者91歲、最年輕泳者10歲，充分展現全民運動精神。

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謝國樑表示，今年活動盛況空前，最年長參賽者高齡91歲，最年輕僅10歲，充分展現外木山長泳不分年齡、全民共享的運動精神。謝市長也提醒，近期天氣炎熱，請選手務必做好防曬措施並隨時補充水分，將自身安全放在首位，以最佳狀態完成挑戰，希望每位泳者都能在競賽過程中盡情享受基隆山海美景。

外木山海域曾獲教育部體育署委託中華民國體育總會辦理的「十大魅力水域」票選第一名殊榮，更是全台唯一採取不同下水與上岸地點的長泳活動，參賽者自外木山海域下水，最終於大武崙沙灘上岸，在挑戰體能之餘，也能飽覽基隆獨特的山海景致。

2026基隆外木山海上長泳活動今天登場，挑戰自我的民眾在海上蜿蜒如人龍。（記者俞肇福攝）

2026基隆外木山海上長泳活動今天登場，現場湧入大批民眾參與。（記者俞肇福攝）

2026基隆外木山海上長泳活動今天登場，挑戰自我的民眾在海上蜿蜒如人龍。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑出席外木山海上長泳活動，呼籲民眾注意安全。（記者俞肇福攝）

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