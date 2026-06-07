中和連城公托親子館受家長喜愛 海底世界、蟲蟲體驗、玩Lasy積木

中和連城公托親子館Lasy積木課程，吸引親子參加合力完成。（記者翁聿煌攝）

新北市中和區連城公共托育中心位於中和國小內，不僅收托45名0至2歲嬰幼兒，在三樓親子館設有自由探索區和主題活動區，自由探索區每3個月更換一次情境設計和搭配的玩具；主題活動區則聘請專業老師，為親子上課，內容涵括感統運動、輕黏土造型、蟲蟲生物體驗、Lasy積木等，受社區父母喜愛，甚至有阿公阿嬤帶著孫子女一起來玩。

連城親子館長呂翊薪和老師黃品珍，將自由探索區布置成海底世界，到處掛滿章魚、水母圖片和鯨魚、鯊魚布偶，搭配海洋生物繪本，並進行熊果家家酒快閃活動，讓小朋友利用探照燈色片尋找海洋各式生物，「鯊魚來了，快跑快跑！」配合Baby Shark的音樂，小朋友果真跑到桌子底下躲起來。

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外聘老師「美美」陳美齡是藝想星球創意公司負責人，她為親子課程設計甜甜圈，教親子利用各種顏色的輕黏土捏塑，一位林媽媽帶著暱稱「小子」的2歲多小孩合力完成，她發揮巧思，利用雙色螺旋，讓甜甜圈看起來更可口。

主題活動還有一堂是由Kitty陳姵君老師所指導的Lasy積木，她先利用遊動物園的繪本，讓小朋友看到大象噴水、猴子盪鞦韆等畫面，接著引導親子一起合力完成遊園車，Lasy積木適合各年齡層，為親子館設計符合1至6歲的積木遊戲，可以促進大小肌肉發展和幾何空間認知。

中和連城公托中心主任劉于頌表示，該中心開設的親子課程都是經過用心規劃，並尋覓專業老師來帶領，因此很受家長的歡迎，每次課程幾乎都秒殺，像之前有蟲蟲的秘密生活，老師帶來獨角仙、青蛙、守宮等生物，讓孩子觸摸體驗。

連城親子館長呂翊薪（右2）和老師黃品珍（左1）將親子館布置成海底世界。（記者翁聿煌攝）

中和連城公托親子館黃品珍老師利用繪本為幼兒解說海底世界的生物 吸引小朋友觀賞。（記者翁聿煌攝）

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