逾9成北市長者用不完敬老點數 陳怡潔籲敬老卡全面悠遊卡化

台北市敬老愛心卡7月起將由每月480點提高至600點，而目前北市僅約6％至8％長者能夠把點數全數使用完畢。（圖由陳怡潔提供）

台北市敬老愛心卡7月起將由每月480點提高至600點，而目前北市僅約6％至8％長者能夠把點數全數使用完畢。無黨籍士林北投市議員參選人陳怡潔表示，許多長者反映敬老卡最大的問題不是額度不足，而是使用限制太多；尤其不少高齡者行動能力下降，搭乘捷運、公車的頻率不高，即使市府提高點數，也未必能真正受惠。

她指出，許多長者每月最迫切的支出其實是營養補充品、成人尿布、醫療耗材等生活必需品，但現行敬老卡卻無法支應這類需求，導致大量補助點數閒置到月底歸零。

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「與其讓福利睡著，不如讓長者真正用得到。」陳怡潔主張，未來敬老卡應朝全面悠遊卡化方向改革，開放於便利商店、藥局及一般悠遊卡支付通路使用，讓點數能夠直接轉化為長者日常生活所需。

她認為，對許多身心障礙者而言，問題更加明顯。部分身障者平日幾乎沒有搭乘大眾運輸需求，即使每月獲得點數補助，實際使用率仍然偏低，造成福利資源無法真正落實到需求端。

類似問題並非台北市獨有。近年全國各縣市敬老卡制度普遍面臨「點數用不完」困境，許多長者反映補助額度雖然增加，但受限於使用項目與期限，實際受益程度有限。

新北市近期已率先啟動改革。新北市長侯友宜日前宣布，除了將敬老愛心卡提高至600點外，也將分階段推動多元使用方案，未來將開放部分點數可於超商、藥局及農會等消費通路使用，並研議點數累積機制，希望讓敬老卡從交通補助進一步轉型為高齡生活支持工具。

包括跨月累積、跨季結算、增加醫療及民生消費項目等方向，都已成為朝野議員共同關注的議題，由於悠遊卡公司已證實二代卡技術可支援跨月累點功能，社會局也已承諾將進一步研議相關方案。

陳怡潔認為，面對超高齡社會來臨，敬老卡不該只是交通補助工具，應該成為照顧長者生活需求的重要政策平台。既然新北市已開始朝多元消費方向邁進，擁有全國最完整悠遊卡系統的台北市，更應率先示範，讓敬老福利從「給得多」進一步走向「用得到」。

台北市敬老愛心卡7月起將由每月480點提高至600點，而目前北市僅約6％至8％長者能夠把點數全數使用完畢。（圖由陳怡潔提供）

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