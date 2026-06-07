配額增單趟捕撈量減 黑鮪季拉長 漁業署長親推當令好魚

漁業署長王茂城到東港漁市關心黑鮪捕撈及後續產銷狀況。（記者陳彥廷攝）

每年四月開始至七月為台灣沿近海黑鮪魚大量盛產的季節，也成就屏東最知名的「黑鮪魚文化觀光季」，就往年而言，目前已進入下半季，農業部漁業署署長王茂城昨天清晨特別到東港漁港關心鮪延繩釣漁業及黑鮪魚產銷狀況，他強調，今年的標籤控管更優化，目前價量皆穩，總重量約佔國際配額62%，他是特別邀請民眾來品嘗當令好魚。

屏東縣政府昨天舉辦黑鮪魚文化觀光季的「美食推廣宴」，為活動掀起高潮，而在作業現場呢？東港區漁會統計昨天共議價拍賣72尾黑鮪，上貨仍有每公斤480元的高標，中貨普遍也在300元以上的價格，在以往產季後期算相當突出，由於若達70%配額單趟標籤數還要再減，對部分小船來說獲利空間減少，出海者還會變少，因此未來若整體入港量少，可能價格還有「拉尾盤」空間。

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王茂城昨天在東港區漁會理事長張萬祥、總幹事鄭鈺宸、鮪延繩釣協會秘書長楊克誠的陪同下到魚市場關心黑鮪魚進場、拍賣與價格變化，他隨後還登上漁船，直接與漁民面對面，了解海上作業與去鰓處理的實際情況。黑鮪魚2024、2025年接連產量爆發，甚至一度超過我國配額，漁業署加強「標籤」進行漁獲管理，但去年卻仍是在「第一鮪」上岸後40天就捕近配額，加上連兩年都曾因短時間大量入港致市價劇烈下滑的窘況。

王茂城指出，2024年連續多日集中進港，又因配額較少，以致開捕僅約1個月就必須喊卡，去年首度導入黑鮪魚的標籤管理制度，但漁獲依舊有集中進港情形，也僅40天左右就必須叫停，市場消化壓力升高，因此，今年再次調降各噸級船單航次的標籤數量，讓每日進港量維持在較穩定區間。

王茂城表示，這幾年黑鮪魚數量回升，今年從漁季一開始就控制每日捕撈量與卸魚量，目前配額使用率約在62%左右，全台主要漁獲市場每天拍賣量約在兩百尾至三百尾間，讓價格更為穩定，不會再出現單日大量進港卻價格滑落的市況。

「希望漁民及食品、料理業者共同把生意做得長久！」，王茂城說，黑鮪魚魚腹豐潤、魚背清爽，魚頭可煮湯，魚骨也能熬出甘甜，是幾乎全魚利用的好魚，現在又是當令盛產，鼓勵民眾把握產季依旬而食，從品嘗黑鮪魚開始認識這座島嶼鮮活的漁業文化，能讓當令好魚在餐桌上被好好珍惜，整個產業鏈穩定的販售、捕撈，讓這尾好魚的季節能完整的配合汛期。

漁業署長王茂城到東港漁市關心黑鮪捕撈及後續產銷狀況。（記者陳彥廷攝）

漁業署長王茂城到東港漁市關心黑鮪捕撈及後續產銷狀況。（記者陳彥廷攝）

漁業署長王茂城到東港漁市關心黑鮪捕撈及後續產銷狀況。（記者陳彥廷攝）

黑鮪魚季目前進入下半季，價量皆穩。（記者陳彥廷攝）

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