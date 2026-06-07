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    首頁 > 生活

    06/07各報重點新聞一覽

    2026/06/07 07:23
    美國總統川普五日在空軍一號專機上回答記者的提問。（法新社）

    美國總統川普五日在空軍一號專機上回答記者的提問。（法新社）

    自由時報

    對台軍售案「正在考慮」 川普：總要與賴清德一談

    美國總統川普五日暗示，儘管中國公開敦促不要與台灣總統直接接觸，但是與賴清德總統通話的可能性依然存在。川普五日在空軍一號上接受媒體聯訪，中央社報導，被問到是否已針對一四〇億美元對台軍售案做出決定，川普說，「我們正在考慮這件事」。他上月結束川習會後，提出直接與台灣總統賴清德談的想法，記者五日詢問川普，是否仍然打算與賴清德通話，川普說，「我總是會跟他談」（I’ll always talk to him）。

    詳見對台軍售案「正在考慮」 川普：總要與賴清德一談

    市場對Fed降息幾絕望 華爾街恐慌性拋售 台指期夜盤崩3千點 台股週一壓力測試

    美國五月就業數據遠超預期，市場對聯準會（Fed）年內降息幾乎絕望，引發華爾街恐慌性拋售。費城半導體指數週五大跌逾十％，波及台指期夜盤終場狂跌三〇〇六點，創下史上最大跌點；台股週一（八日）將面臨現貨與期貨市場的雙重壓力測試。

    詳見市場對Fed降息幾絕望 華爾街恐慌性拋售 台指期夜盤崩3千點 台股週一壓力測試

    毒駕拒查 撞斷埔鹽分駐所長右腳 法官竟無保請回 檢方將抗告

    有毒駕等前科的彰化縣江姓送瓦斯工，上月底吸毒後開車送瓦斯自撞，彰化地檢署聲請預防性羈押，彰化地方法院卻裁定無保請回，引發輿論質疑，不料，彰化縣警局埔鹽分駐所所長陳國銘四日查訪施姓男子，施男強行倒車逃逸，陳員對空鳴槍，右腳仍被撞斷，仍負傷忍痛逮捕施男，施男驗出喪屍煙彈等兩項毒品反應，檢方五日聲押，法官竟再度裁定無保請回，令檢警錯愕。

    詳見毒駕拒查 撞斷埔鹽分駐所長右腳 法官竟無保請回 檢方將抗告

    聯合報

    考生成績單未寄達 中華郵政物流園區又出包

    中華郵政斥資兩百億打造的Ａ７智慧物流園區，其中「北台灣郵件作業中心」自四月初試營運以來，郵件延遲、包裹毀損等狀況連連。中華郵政原承諾本月初可以改善，不料，近日又爆出因智慧分揀系統誤判，人工檢閱也未能糾錯，導致有四、五百名考生遲未收到大學申請入學的成績單，正值選填志願之際，考生家長急得直跳腳，痛罵中華郵政到底在搞什麼東西？

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    川普稱對台軍售考慮中 再提川賴通話

    對總額一四○億美元的對台軍售案，美國總統川普五日在空軍一號上答覆媒體提問時說，「我們正在考慮」。而對是否會和賴清德總統通話，他說，「我會一直跟他談」（I’ll always talk to him.）。

    詳見川普稱對台軍售考慮中 再提川賴通話

    中國時報

    SpaceX IPO大吸金 美股崩跌

    美股5日出現近年罕見的全面性拋售，科技股淪為重災區！美國5月強勁非農數據引爆升息憂慮，是引發「黑色星期五」股災的催化劑之一，而馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司即將於12日掛牌上市，預計首次公開發行（IPO）估值將高達1.77兆美元，催動資金大挪移，破壞力也不容小覷。

    詳見SpaceX IPO大吸金 美股崩跌

    川普再提與賴總統通話 軍售考慮中

    美國對台140億美元軍售仍待美國總統川普批准，川普5日在空軍一號上又提到可能會和賴清德總統通話稱，「我一直都會和他談。」（I’ll always talk to him）這筆軍售案還在考慮中。另一方面，美國眾議院軍委會在長達14小時審議後，終於通過2027財政年度《國防授權法案》，其中涵蓋用於《台灣安全合作倡議》的10億美元資金。

    詳見川普再提與賴總統通話 軍售考慮中

    華爾街恐慌性拋售。費城半導體指數週五大跌逾10％，波及台指期夜盤終場狂跌3006點，創下史上最大跌點。（彭博）

    華爾街恐慌性拋售。費城半導體指數週五大跌逾10％，波及台指期夜盤終場狂跌3006點，創下史上最大跌點。（彭博）

    彰化縣施姓男子拒查倒車逃逸，埔鹽分駐所所長陳國銘遭車輾過，右腳膝蓋骨裂、小腿骨折。（民眾提供）

    彰化縣施姓男子拒查倒車逃逸，埔鹽分駐所所長陳國銘遭車輾過，右腳膝蓋骨裂、小腿骨折。（民眾提供）

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