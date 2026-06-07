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    首頁 > 生活

    今各地高溫有雨 本週滯留鋒面持續影響、南北降雨時程曝

    2026/06/07 06:39 即時新聞／綜合報導
    今日各地天氣不穩定，西半部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    今日各地天氣不穩定，西半部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（7日）受到低壓帶影響，環境為暖溼西南風，各地天氣不穩定，西半部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其北部、東半部地區及其他山區午後易出現大雨或局部短延時豪雨，整體降雨機率高。

    溫度方面，今日整體高溫略為上升，西半部高溫約34至35度，東半部高溫約31、32度，尤其中南部內陸地區及花東縱谷溫度會更高一些，有局部地區可能出現36度高溫，台東地區因西南風沉降增溫，民眾外出請多補充水分避免中暑。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週一（８日）因鋒面接近及西南風增強，降雨範圍逐漸增加，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。中南部地區及午後北部、東北部、東部山區有可能發生大雨，尤其南部地區及午後大台北地區有機會出現短延時豪雨。

    週二（9日）至週六（13日）持續受到受滯留鋒面及西南風影響，週二（9日）、週三（10日）水氣豐沛，西半部及東北部地區及東部、東南部山區有陣雨或雷雨；週四（11日）滯留鋒面南移，整體降雨略為趨緩，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨；週五（12日）及週六（13日）滯留鋒面北抬，水氣再度增加，西半部地區及東半部山區有陣雨或雷雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    29 ~ 40 30 ~ 38 30 ~ 36 28 ~ 36

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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