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    首頁 > 生活

    走進圖書館去「買菜」！中市圖「驚奇市場」推孩童閱讀菜單

    2026/06/07 05:46 記者黃旭磊／台中報導
    中市圖歡迎孩童走進「驚奇市場」挑選閱讀菜單。（台中市文化局提供）

    中市圖歡迎孩童走進「驚奇市場」挑選閱讀菜單。（台中市文化局提供）

    台中市立圖書館推出「驚奇市場－閱讀的採買旅行」書展，將深受親子喜愛兒童互動展搬進館內，即日起至8月底，歡迎孩童走進「驚奇市場」選取專屬閱讀菜單，像拆開神祕禮物走進作者創作世界，張姓學童逛完興奮說，「想試試不同菜色。」

    台中市圖攜手台北書展基金會推出「驚奇市場」書展，展覽以「市場採買」為創意概念，打造幼芽啟蒙站、心靈成長屋、情緒廚房及文化市集等特色攤位，各攤設置互動遊戲，並精選30道不同主題閱讀食材，讓孩童自由挑選完成「採買」後，只要到互動收銀台結帳，系統立即產出專屬閱讀菜單。

    許多參與孩童拿到閱讀菜單後，迫不及待依照推薦尋找書籍，張先生帶兒子體驗書展，他表示，「驚奇市場」以市場點餐概念結合閱讀體驗，讓兒子在互動過程中培養閱讀興趣，活動結束後，張弟弟興奮地問「下次還可以再來嗎？想試試不同菜色。」

    中市圖館長曾惠君說，歡迎大小朋友走進圖書館化身採購員，提著可愛菜籃穿梭市場攤位，挑選喜愛閱讀食材，享受客製專屬閱讀套餐，在書香中展開充滿驚喜與想像力閱讀旅程。

    中市圖強調，除了「驚奇市場」書展，今年「閱讀起步走」系列活動將於6月下旬登場，以「閱讀之森」為主題規劃劇團演出、父母森活講座、閱讀禮袋贈送及親子共讀活動等豐富內容，邀請家長陪伴孩子走進閱讀森林，透過好書為孩子準備最豐盛閱讀大餐。

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