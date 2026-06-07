中友百貨彰化店估延到2029年第一季完工營運 市長說話了

中友百貨彰化店已有塔吊進場，工程進度比預期延遲。（記者劉曉欣攝）

彰化縣是百萬人口大縣，六都以外最大縣市，縣民心中最大的痛就是「沒有百貨公司」，興建中的中友百貨彰化店原本力拚今年年底完工，卻連地上物影子都沒有，令縣民憂心。中友百貨說，預估2029第一季完工營運，正向彰化市公所進行展延協商中。彰化市長林世賢說，目前傾向不同意展延，因為彰化人等太久了！

林世賢說，中友百貨彰化店2023年8月開工以來，彰化人就在等百貨公司蓋好，不必去台中、台北或去日本逛百貨公司，彰化人的消費力誰最清楚？台中百貨公司專櫃最明白，彰化人絕對養得起一間百貨公司。

請繼續往下閱讀...

林世賢說，中友百貨彰化店本來說要力拚2026年底、2027年初營運，後來又說地質鬆軟再做補強改善，2028年才能完工。如今又要提出展延到2029年第一季，從2023年8月開始動工到2029年初，要蓋5年多，民眾真的很難接受。這塊地是彰化市蛋黃區的超級蛋黃，中友應該要克服萬難，早點完成，早點營運賺大錢。

彰化市公所說，依照市公所與中友百貨簽約內容，中友百貨彰化店必須在2026年完工，2027年起，中友要開始支付每年固定營運權利金5000萬元，就算是沒有營運也要支付。

中友百貨指出，彰化店目前正進行B3F梁組模作業，兩座塔吊已組裝其中1座；後續持續推進地下樓層的組模、鋼筋鋪設與灌漿工程。工程進度比原先預定延遲，目前尚跟彰化市公所進行展延興建期的協商中。

中友百貨說，當初進行環境評估以及地質探勘都花了很長時間，後來又面臨缺工缺料，如今已完成地下開挖作業，相關機具也已進駐，希望能夠獲得同意工程展延。

中友百貨彰化店基地位於彰化市旭光西路，原址是彰化市第二停車場，總投資43億元，將興建地下4層、地上21層的百貨商場與停車場共構大樓，總高度達84.7公尺，樓地板面積達3萬坪。

中友百貨彰化店模擬圖，彰化人都期待快點蓋好。（資料照，記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法