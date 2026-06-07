為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中友百貨彰化店估延到2029年第一季完工營運 市長說話了

    2026/06/07 00:25 記者劉曉欣／彰化報導
    中友百貨彰化店已有塔吊進場，工程進度比預期延遲。（記者劉曉欣攝）

    中友百貨彰化店已有塔吊進場，工程進度比預期延遲。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣是百萬人口大縣，六都以外最大縣市，縣民心中最大的痛就是「沒有百貨公司」，興建中的中友百貨彰化店原本力拚今年年底完工，卻連地上物影子都沒有，令縣民憂心。中友百貨說，預估2029第一季完工營運，正向彰化市公所進行展延協商中。彰化市長林世賢說，目前傾向不同意展延，因為彰化人等太久了！

    林世賢說，中友百貨彰化店2023年8月開工以來，彰化人就在等百貨公司蓋好，不必去台中、台北或去日本逛百貨公司，彰化人的消費力誰最清楚？台中百貨公司專櫃最明白，彰化人絕對養得起一間百貨公司。

    林世賢說，中友百貨彰化店本來說要力拚2026年底、2027年初營運，後來又說地質鬆軟再做補強改善，2028年才能完工。如今又要提出展延到2029年第一季，從2023年8月開始動工到2029年初，要蓋5年多，民眾真的很難接受。這塊地是彰化市蛋黃區的超級蛋黃，中友應該要克服萬難，早點完成，早點營運賺大錢。

    彰化市公所說，依照市公所與中友百貨簽約內容，中友百貨彰化店必須在2026年完工，2027年起，中友要開始支付每年固定營運權利金5000萬元，就算是沒有營運也要支付。

    中友百貨指出，彰化店目前正進行B3F梁組模作業，兩座塔吊已組裝其中1座；後續持續推進地下樓層的組模、鋼筋鋪設與灌漿工程。工程進度比原先預定延遲，目前尚跟彰化市公所進行展延興建期的協商中。

    中友百貨說，當初進行環境評估以及地質探勘都花了很長時間，後來又面臨缺工缺料，如今已完成地下開挖作業，相關機具也已進駐，希望能夠獲得同意工程展延。

    中友百貨彰化店基地位於彰化市旭光西路，原址是彰化市第二停車場，總投資43億元，將興建地下4層、地上21層的百貨商場與停車場共構大樓，總高度達84.7公尺，樓地板面積達3萬坪。

    中友百貨彰化店模擬圖，彰化人都期待快點蓋好。（資料照，記者劉曉欣攝）

    中友百貨彰化店模擬圖，彰化人都期待快點蓋好。（資料照，記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播