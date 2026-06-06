噁！北捷車廂驚見「摳腳大叔」 臭味難耐乘客受不了

為提供舒適整潔的乘車環境，捷運列車每日上線營運前，均依標準作業程序完成清潔消毒作業。（台北捷運公司提供）

近日有民眾反映，搭乘台北捷運時碰上「摳腳大叔」，亂掉皮屑還臭味難耐，相關消息在社群上引發討論。台北捷運公司表示，旅客搭乘捷運如有影響公共衛生，將依規定拒絕運送，強制或護送離開車站，若不願配合勸導，將依大眾捷運法裁罰。

社群上民眾討論，搭乘捷運時車廂內一名邋遢男子，當眾持續摳腳皮，就好像當自己家一樣，此外還傳出異味，讓人避之唯恐不及；還有網友另貼文，疑似該男子搭公車時，還把腳蹺在前方座位上，可能是同一人。

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北捷今發布新聞稿指出，依「臺北捷運系統旅客須知」第7點第3款規定，著惡臭或攜帶不潔物品，或有影響公共衛生行為者，北捷可拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域。

旅客如不願配合勸導，得依「大眾捷運法」第50條第1項第5款，拒絕大眾捷運系統站、車人員查票或妨礙其執行職務，處1500元以上7500元以下罰鍰。

北捷表示，為提供旅客舒適整潔的乘車環境，捷運列車每日上線營運前均依標準作業程序完成清潔消毒作業，包括車廂地板、座椅、扶手、立柱、車廂壁面、玻璃、地板及空調出風口等重點區域。此外，其他旅客經常接觸設備，亦加強清潔；尤其是座椅清消嚴格執行「先濕後乾」工法，使用稀釋漂白水均勻擦拭後，再以乾布徹底擦拭，力求清潔，請旅客安心。

為提供舒適整潔的乘車環境，捷運列車每日上線營運前，均依標準作業程序完成清潔消毒作業。（台北捷運公司提供）

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