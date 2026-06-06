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    首頁 > 生活

    元亨寺攜手新北志工團體愛心包粽 端午佳節前送愛弱勢家庭

    2026/06/06 23:53 記者黃政嘉／新北報導
    「攜手同心 樂在齊粽」愛心包粽活動今天在元亨寺台北講堂舉辦，超過500名志工盛大包粽。（新北市社會局提供）

    「攜手同心 樂在齊粽」愛心包粽活動今天在元亨寺台北講堂舉辦，超過500名志工盛大包粽。（新北市社會局提供）

    端午節即將到來，元亨寺台北講堂今天再次攜手新北市善悅關懷協會等28個志願服務團體，在新北市新莊區舉辦「攜手同心 樂在齊粽」愛心包粽活動，動員超過500名志工，連陸軍特種作戰指揮部官兵也來幫忙炒料，現場包了2萬5000顆素粽，其中9800顆贈給新北市實物銀行，由各區社福中心發送給弱勢家庭，讓粽香格外暖心。

    新北市副市長朱惕之、社會局長李美珍、市議會議長蔣根煌、議員蔡健棠、新莊區長朱思戎等人共同參加活動，朱惕之和志工一起包粽，一旁的志工大姊邊讚美邊笑說，沒想到工程背景的副市長也會包粽子。

    朱惕之說，元亨寺台北講堂與各志願服務團隊多年來持續投入愛心包粽，迄今已累積捐贈新北市實物銀行7萬5680顆愛心粽，不僅讓弱勢家庭在端午佳節感受到社會支持，也展現民團長期深耕公益、穩定陪伴社會的力量。

    元亨寺台北講堂住持兼台灣佛教總會理事長會常法師說，盼透過愛心包粽活動，將善念與祝福送進更多家庭，讓粽子不只是端午應景食物，更成為陪伴與關懷的象徵，尤其包素粽代表更多的慈悲與善念，感謝10多年來，許多志工一起成就年度盛事。

    國民黨新北市長參選人李四川中午也出席活動，他感謝主辦方長期投入公益，號召志工包製愛心粽，以實際行動將溫暖傳遞到社會弱勢與有需要的民眾手中。

    新北市副市長朱惕之（中）與元亨寺台北講堂住持會常法師（左）一起和志工包素粽。（新北市社會局提供）

    新北市副市長朱惕之（中）與元亨寺台北講堂住持會常法師（左）一起和志工包素粽。（新北市社會局提供）

    國民黨新北市長參選人李四川也出席活動包製愛心粽。（李四川競選辦公室提供）

    國民黨新北市長參選人李四川也出席活動包製愛心粽。（李四川競選辦公室提供）

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