學生瘋玩「67」迷因 老師奔相走告這件事原因曝

台中市長盧秀燕日前跟市長獎學生合影，配合學生玩「67」梗。（擷自盧秀燕臉書）

校園學生流行「67」迷因（指敷衍、搞笑或無可無不可），學生常會無厘頭大喊「six seven」、搭配雙手上下擺動，讓不少老師常陷瀕臨抓狂邊緣，不過有老師在群組奔相走告「今年的6/7不是上課日」，引起不少網友共鳴，不用整天聽學生狂喊「six seven」真的太幸福了。

「67」迷因從歐美吹進台灣校園，從小學到高中校園常見學生瘋玩「67」梗，有學校老師反映，只要一講到「67」的數字，彷彿「點中學生笑穴」，學生會在台下偷笑，調皮的學生則是不管是不是在上課，立刻喊「six seven」還伴隨雙手上下擺動手勢，因頻率實在太高，現在只要看到「67」的數字都會先「倒抽一口氣」，因為學生「又來了」。

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更有老師說，起初不知「67」梗，問學生什麼意思，學生全回「沒什麼意思」，但只要在黑板寫到數字67，學生笑成一團，「我就ven到底在笑什麼」；另有人說，小學生玩「67」梗玩得更凶，下課沿路都可以聽到此起彼落的「six seven」，嘆世代落差，真的聽不到笑點。

6月7日逢週日，有教師興奮在群組「奔相走告」，突然想到「6月7日不是上課日」，還有人回「不用整天聽學生狂喊「six seven」真的太幸福了」。

網路有很多人解釋「67」由來，有人解釋可能有代表「普通」（so so）、「也許是這樣、也許是那樣」（maybe this, maybe that）等意義，但更多人則是說，這個迷因感就是「只能意會無法言傳」、「懂的人就懂」。

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