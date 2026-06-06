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    首頁 > 生活

    台南無糖是微糖！成大畢業生金句連發 笑翻全場

    2026/06/06 22:33 記者洪瑞琴／台南報導
    成大電機所碩2邱胤瑋（左）、不分系大4生吳宸宏（右）代表畢業生致詞，兩人一搭一唱，滿滿台南味。（記者洪瑞琴攝）

    成大電機所碩2邱胤瑋（左）、不分系大4生吳宸宏（右）代表畢業生致詞，兩人一搭一唱，滿滿台南味。（記者洪瑞琴攝）

    「台南的無糖其實是微糖、半糖根本是全糖！」這句話一出，立刻笑翻全場，也成為今（6日）成功大學畢業典禮金句。由電機所碩2邱胤瑋、不分系大4生吳宸宏代表畢業生致詞，兩人用一搭一唱的方式，把在成大與台南的生活講得超有畫面，笑點一個接一個。

    吳宸宏笑稱，來台南讀書是甜度適應訓練，對台南的食物要抱持敬畏之心，「這裡的無糖是微糖，半糖是全糖」。邱胤瑋還打趣補1句，在台南還要學會騎摩托車，騎機車穿越圓環，隨時小心閃人車，但他也說，這些生活技能，其實就是成大與台南的日常給的訓練—趕報告、迷路、熬夜、跌倒再爬起來，一路把人磨成更能扛事的樣子。

    吳宸宏也分享最深刻回憶是「趕課人生」。大一時常常剛從唯農大樓通識課衝出來，就騎腳踏車狂奔去三系館上微積分，「速度快到像在跟台南公車競速」。

    邱胤瑋則自嘲研究所生活就是「Debug人生」，半夜螢幕一堆Error，也只能深呼吸，喝口勝利早點豆漿，安慰自己「重開機就好」。被問到要不要去「護國神山」輪班，他幽默回：「在成大已經先練過肝了，隨時可以上線。」

    最後兩人一起送上畢業祝福，希望大家帶著在成大練出的本事與勇氣出發，也笑說未來人生要像台南食物一樣，「甜甜美美、滋味無窮」。

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