高雄國小師疑不堪校事會議發負面言論 市府介入安置就醫

高雄市教育局將針對改革校事會議、保障教師權益，廣納各方意見，建立完善的溝通支持機制。（記者許麗娟攝）

高雄一名國小老師疑因遭受不斷的檢舉、調查和懲處，連調校求生之路都被惡意阻斷，因不堪壓力在社群平台發出負面言論貼文而引發關注，經學校通報，高雄市教育局及衛生局介入關心，4日將該師安置就醫，高雄市教育產業工會為該師發聲，指該師正義、勇敢、認真、專業，竟要遭受校事會議的折磨，怒批台灣教育的希望和良心何在？

高雄市教育局對此說明，該師尚有案件於程序中，考量該師已表達針對調查之負面情緒，且不斷在社群平台發佈負面情緒文字，目前相關調查程序已先行暫緩，以確保當事人身心安全。針對校事會議運作實務，也將全面檢視，並提出改善精進，呼籲中央改革，以保障教師專業權益，回歸教育初衷。

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針對近期外界關注教師權益議題，教育局回應，已召開相關作業指引研商會議，改革校事會議，保障教師權益，將廣納各方意見，共同建立完善的溝通支持機制，減輕學校老師第一線行政負擔，營造更友善、穩定的校園環境。

教育局亦積極規劃改革校事會議，以「溝通先行」為核心理念的調處機制，強調把握爭議發生初期的溝通黃金期，由學校視個案需求適時引入心理、輔導、法律、教育等外部專業人員提供協助與支持，促進理性對話與問題解決。同時將編列專案預算，規劃提供教師「法律後援」法律諮詢服務，使能獲得即時且專業的後援支持。

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