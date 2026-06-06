屏東黑鮪魚季澎湃開吃！美食推廣宴席開百桌 看紅寶石歌廳秀

黑鮪魚文化觀光季美食推廣宴今天在東隆東隆宮正式展開，現場還有現殺黑鮪魚。（屏東縣政府提供）

屏東黑鮪魚文化觀光季近年重頭戲「美食推廣宴」今晚間在東港東隆宮前廣場席開百桌，結合東港在地海鮮辦桌料理與懷舊秀場，打造兼具美食、娛樂與文化特色的夏日盛宴，吸引來自美國、日本、新加坡及菲律賓等國際友人共襄盛舉，展現國際魅力。

屏東縣長周春米今晚邀請多位國際友人一同品嘗最新鮮的東港海味，以美食國際交流，AIT美國在台協會高雄分處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓以及靜岡縣駐台辦事處處長市川美奈子、日本笠間台灣辦事處處長坪井勇樹、沖繩縣產業振興公社台北事務所所長安次嶺修等人到場，透過東港辦桌文化與國際友人交流互動。

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現場除了澎湃的海味料理，特別以「紅寶石歌廳秀」為主題打造懷舊秀場舞台，康康、陳孟賢、李㼈及喬幼接力演出，透過經典歌舞與現場互動，重現早期歌廳秀文化，民眾享受辦桌美食，也能感受熱鬧歡樂的秀場魅力。

黑鮪魚文化觀光季系列活動持續到7月5日，接下來還有「大鮪市集」、「經典之夜」，邀請全國民眾來到東港，品嘗海鮮、欣賞表演，感受屏東夏日最熱情的節慶氛圍。更多活動資訊可上「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」活動官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲專頁查詢。

黑鮪魚文化觀光季美食海味濃濃，非常澎湃。（屏東縣政府提供）

黑鮪魚文化觀光季美食推廣宴今天在東隆東隆宮正式展開。（屏東縣政府提供）

黑鮪魚文化觀光季美食推廣宴今天在東隆東隆宮正式展開。（屏東縣政府提供）

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