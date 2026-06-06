台大坦尚尼亞博士生又現身畢典 回母校長榮大學勉勵學弟妹

長榮大學畢業典禮，台大坦尚尼亞籍環境工程學研究所博士班畢業生內森回母校勉勵學弟妹。（長榮大學提供）

長榮大學今天舉辦畢業典禮，日前台大畢業典禮擔任國際生致詞代表、演講內容感動人心的坦尚尼亞籍環境工程學研究所博士班畢業生內森（Nathan Thadeo Yoashi）應邀回母校，以自身學習經驗勉勵學弟妹。

長榮大學畢業最具傳統特色的「洗腳禮」上，12位師長以蹲跪姿勢，為畢業生代表洗腳，象徵以上事下、以大事小的謙卑態度，彰顯當年耶穌服侍門徒的景象與意義，期勉學子發揚基督精神，未來身體力行，貢獻群體、社會、國家。

請繼續往下閱讀...

抗癌勇士重度自閉程建凱 自錄文字動畫影片謝師

典禮的畢業生代表除了馬來西亞籍許浩文致詞，重度自閉症且低口語能力的應用日語學系畢業生程建凱也以預先自錄的文字動畫影片，向師長、同學、家屬傳達最真摯的感謝與祝福。

程建凱1歲半時罹患癌症，歷經37次化療，以及多次手術；4歲半時又被確診為低口語能力重度自閉症，口不能言、手不能寫，直到小學接觸點字版，才逐漸找到與外界溝通的方式，也開啟了他用文字與世界對話的人生旅程。

致詞中，程建凱幽默將自己形容為「限量版」，笑稱「限量版通常比較貴，但絕對值得被理解、被珍惜」，充分展現其自信與樂觀。

立委陳亭妃也以畢業校友身分應邀擔任主講嘉賓，勉勵學弟妹養成自信與韌性。

校長孫惠民則勉勵畢業生，人生不可好高騖遠，逐步從基層累積能力，也不可好吃懶做，要有擔當，勇於承擔責任。

長榮大學畢業典禮「洗腳禮」，12位師長蹲跪為畢業生代表洗腳。（長榮大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法