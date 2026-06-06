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    首頁 > 生活

    台中一中畢業典禮high翻 校長高唱未央歌 還頒「最混獎」引熱議

    2026/06/06 21:12 記者蘇孟娟／台中報導
    台中一中校長林隆諺在畢典中高唱「未央歌」呼應畢典主題，造成轟動。（擷取自林隆諺臉書）

    台中一中校長林隆諺在畢典中高唱「未央歌」呼應畢典主題，造成轟動。（擷取自林隆諺臉書）

    台中一中今年畢業典禮超high！今年畢典主題「龍途．未央」，校長林隆諺在畢業典禮呼應主題高歌也是一中校友黃舒駿創作的「未央歌」，進行頒獎橋段時，畢籌會設計趣味獎項「最混的人」，號稱頒給請假紀錄最高的學生，傳出有人請假高達1302節，引發全場瘋狂，網路更熱議「史上最狂獎項」，均掀畢典高潮。

    不過，台中一中指出，這個「最混獎」只是趣味橋段，純博君一笑；連林隆諺都趣味發聲，「沒想到畢典就給我搞一齣大的」、「有人實在是太混了，引起社群以及教師側目」。

    台中一中今年畢業典禮主題「龍途．未央」，林隆諺典禮開始就高歌「你知道你在尋找你的藺燕梅、你知道你在尋找你的童孝賢」，以「未央歌」呼應畢典主題引起全場畢業生轟動；進行到頒獎典禮時，畢籌會安排趣味頒獎橋段，有IG追蹤數最多的人等獎項，其中「最混的人」引起全場瘋狂，以請假最多的人名義頒獎，號稱有人請假1302節，各班學生代表搶著上台，還趣味性向師長求饒懺悔，校長及學務主任也作勢「教訓」，讓全場笑噴。

    這項「最混獎」也引起網友熱議，有人傳說請假最多的人其實是個學霸，也有人說這麼狂要去朝聖，但也有人說，請假最多的根本沒來；校方則解釋獎項純趣味，上台的學生不是「真的混」。

    林隆諺則在臉書趣味回應說，這屆學生真的棒，「沒有讓他出去面對媒體」，「結果畢典就給我搞一齣大的」，「有人實在是太混了！引起社群以及教師側目」；他也趁機做機會教育，紀錄是一輩子留存的東西，不管別人會不會看，都要對自己負責，「我是希望我自己的記錄清清爽爽」。

    台中一中畢業典禮氣氛超high。（擷取自台中一中粉絲頁）

    台中一中畢業典禮氣氛超high。（擷取自台中一中粉絲頁）

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