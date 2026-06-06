台水五區處推動溫室氣體減量 落實盤查及第三方查證

台灣自來水公司第五區管理處主動落實溫室氣體盤查及第三方查證，為未來溫室氣體減量政策打好基礎。（第五區管理處提供）

台灣自來水公司配合政府「國家因應氣候變遷行動綱領」及「第三期溫室氣體階段管制目標」，規劃推動溫室氣體減量，第五區管理處日前完成溫室氣體盤查，及第三方查證單位查證程序，為未來制定具體有效的溫室氣體減量策略，奠定堅實的科學數據基礎。

五區處長謝素娟說，台水公司基於企業社會責任與永續發展理念，雖然不屬於政策規範列管必要申報對象，配合總管理處未來制定溫室氣體減量策略，透過成功大學研究發展基金會團隊輔導，落實盤查2024年到去年的營運過程，從上游到下游的溫室氣體排放，經由第三方查證單位金屬工業研究發展中心，到轄下15處營業所、服務所、淨水場完成查證作業，將用更透明、負責任方式控管溫室氣體排放，並推廣到全公司的溫室氣體減量計畫制定。

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謝素娟說，五區處持續推動多項具體行動，針對淨水與供水過程中最主要的用電排放，逐步汰換高耗能設備，導入節電高效馬達與變頻系統，提升能源使用效率；透過壓力監控，減少非必要抽水與加壓，優化供水管網效能；積極評估並持續檢討布設太陽能光電在可活化利用空間，也設「湖山小水力電廠」，兼顧水資源永續與能源自足。

謝素娟說，內部也透過教育訓練讓員工具備自主碳盤查能力，並實施空調節能措施，另透過「湖山自來水環境教育園區」推廣環境保護意識，攜手社會大眾，為2030年階段管制目標努力。

台水公司第五區管理處針對轄管營運所、服務所、淨水場溫室氣體盤查。（第五區管理處提供）

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