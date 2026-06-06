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    首頁 > 生活

    AI時代誰最危險？佳世達董座陳其宏成大畢典直言：不願改變的人

    2026/06/06 20:56 記者洪瑞琴／台南報導
    今天成大畢典上，佳士達董事長陳其宏談AI與創新，強調改變才能創造個人價值。（記者洪瑞琴攝）

    今天成大畢典上，佳士達董事長陳其宏談AI與創新，強調改變才能創造個人價值。（記者洪瑞琴攝）

    國立成功大學今（6）日舉行115級畢業典禮，傑出校友、佳世達董事長陳其宏受邀致詞，勉勵畢業生勇敢迎向人生新階段。他表示，成大長年名列企業最愛大學，「成大」不只是1所學校，更是1張受到企業長期信任的名片，而這份品牌價值來自歷屆校友共同努力累積而成。

    陳其宏面對資訊產品代工產業毛利日益下降的挑戰，他接手一度陷入千億虧損困境的佳世達後，推動企業價值轉型，結合集團與台灣隱形冠軍企業力量，成功帶領企業轉型為跨領域科技服務與醫療集團，2022年合併營收創下2398億元歷史新高，獲利更較過去大幅成長。

    談到快速崛起的AI浪潮，陳其宏指出，這是機會也是危機，善用AI的人效率可能是過去的好幾倍，AI不一定取代所有人，但會讓「不願意改變的人」更容易被淘汰。要思考的是「我能不能用AI讓自己變得更有價值」？

    他也強調「創新」的重要性，認為創新不一定是驚天動地的發明，有時只是比別人多想一步、多做一步。他勉勵大家，遇到困難時不要逃避，要學習面對與解決；即使眼前報酬不多，多做一點、累積一點，都是在為未來厚植實力。

    今年成大半導體學院也迎來重要里程碑，首度培育出2名博士生及65名碩士畢業生，約6成學生在畢業前即獲企業錄取。

    首屆博士畢業生李其曾於台積電任職，因對研究與實驗抱持熱情，工作2年後重返校園攻讀博士。他表示，原本以為博士班以理論研究為主，但半導體學院與產業界連結緊密，不僅承接企業計畫，也常與業界交流，讓研究方向更貼近實際需求，無論未來投入學術界或產業界，都能獲得相當助益。

    今年成大半導體學院首屆博士畢業生李其（右）接受校長沈孟儒（左）頒授畢業證書。（成大提供）

    今年成大半導體學院首屆博士畢業生李其（右）接受校長沈孟儒（左）頒授畢業證書。（成大提供）

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