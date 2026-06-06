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    首頁 > 生活

    芎林首屆路跑嘉年華登場 1600跑者共賞田園風光

    2026/06/06 21:43 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣芎林鄉首場路跑活動今天登場，吸引許多親子家庭參加，感受芎林的田園風光與嘉年華魅力。（芎林鄉公所提供）

    新竹縣芎林鄉首場路跑活動今天登場，吸引許多親子家庭參加，感受芎林的田園風光與嘉年華魅力。（芎林鄉公所提供）

    新竹縣芎林鄉首場路跑活動今天登場，公所以「芎林相橘 番倍好玩」為主題，結合路跑、親子跑酷、藝文展演、特色市集與摸彩，吸引全國超過1600名跑者、8國不同國籍選手共襄盛舉，感受芎林的田園風光與特色產業魅力。

    芎林鄉公所主辦的「2026芎林路跑嘉年華」今天在公3運動公園熱鬧登場，賽事規劃10公里挑戰組與5公里休閒組，自公3運動公園出發，沿途行經竹22線與鄉間道路，讓跑者在奔跑中穿梭田園景致。

    好多親子組，爸爸媽媽推著娃娃車帶小小孩參加路跑。賽道沿線也安排社區啦啦隊熱情應援，沿途加油聲不斷，為選手注入滿滿能量，路跑活動大使Hi Cindy也親自參與路跑。

    親子跑酷體驗區吸引大小朋友熱血挑戰，孩子們在各式趣味關卡中盡情放電，大人也陪著一起闖關同樂。舞台區則安排玉米雞劇團、劉阿昌與打幫你樂團、客家歌手陳瑋儒等精彩演出輪番登場；現場並設有20攤特色市集，跑者可憑報名贈送的100元園遊券消費，並參與壓軸摸彩活動。

    芎林鄉長黃正彪說，很高興看到全國跑友與親子家庭走進芎林，用腳步感受田園風光與在地人情。未來將持續結合地方特色、觀光資源與親子體驗，帶動芎林觀光。

    路跑活動大使Hi Cindy也親自參與路跑。（芎林鄉公所提供）

    路跑活動大使Hi Cindy也親自參與路跑。（芎林鄉公所提供）

    芎林路跑嘉年華結合路跑、親子跑酷、藝文展演、特色市集與摸彩活動。（芎林鄉公所提供）

    芎林路跑嘉年華結合路跑、親子跑酷、藝文展演、特色市集與摸彩活動。（芎林鄉公所提供）

    芎林路跑嘉年華邀請玉米雞劇團演出。（芎林鄉公所提供）

    芎林路跑嘉年華邀請玉米雞劇團演出。（芎林鄉公所提供）

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