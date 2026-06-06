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    首頁 > 生活

    南投「中興會堂」整修完成啟用 光雕秀照亮中興新村夜空

    2026/06/06 20:41 記者陳鳳麗／南投報導
    中興會堂啟用典禮後的光雕秀，點亮這棟美麗的歷史建築。（記者陳鳳麗攝）

    中興會堂啟用典禮後的光雕秀，點亮這棟美麗的歷史建築。（記者陳鳳麗攝）

    有「小白宮」之稱的歷史建築「中興會堂」，國發會前年底投入近億元整修，今晚舉行啟用典禮，由國發會副主委彭立沛等人啟鑰，簡單儀式後隨即安排3場光雕秀，明晚還有3場，多變的光影展現中興會堂另類的絢麗面貌，不少小朋友驚呼「好漂亮！」。

    1959年興建完成的中興會堂，是台灣省政府時代重要的集會場所，也是接待外賓的地方，早年泰王蒲美蓬就曾到過中興會堂，國發會前年12月底開始進行內部修復工程，今年4月完工並驗收。

    該修復工程包括：整體修繕、建物耐震能力補強、更換座椅等設施，另也強化夜間燈光設計，國發會希望透過溫潤光影，突顯其幾何線條之美，也希望中興會堂成為中興新村夜間觀光的新亮點。

    中興會堂啟用典禮晚間7點舉行，國發會副主委彭立沛在啟用典禮致詞指出，中興會堂設計是兩邊對稱，並融入台灣起飛的理念，因已興建60多年，加上921大地震影響結構，投入億元經費進行整修，整修有3原則，包括：結構安全、設備功能改善提升，以及藉空間活化，帶動其他區域，讓中興新村重新亮起來。

    國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴指出，中興會堂和相鄰的青少年活動中心都已整修完畢，未來都不會委外經營，而是開放給機關團體、社團租借，作為開會、展覽、辦活動或表演的地方，也將串聯中興大操場、光華兒童公園、第三市場等場域，形成文化產業廊帶。

    國發會副主委彭立沛致詞強調，中興會堂整修完成，希望帶動中興新村發展，讓中興新村重新亮起來。（記者陳鳳麗攝）

    國發會副主委彭立沛致詞強調，中興會堂整修完成，希望帶動中興新村發展，讓中興新村重新亮起來。（記者陳鳳麗攝）

    中興會堂光雕秀有多種影像變化。（記者陳鳳麗攝）

    中興會堂光雕秀有多種影像變化。（記者陳鳳麗攝）

    中興會堂光雕秀，絢麗光影讓在場小朋友驚呼「好漂亮啊！」。（記者陳鳳麗攝）

    中興會堂光雕秀，絢麗光影讓在場小朋友驚呼「好漂亮啊！」。（記者陳鳳麗攝）

    國發會副主委彭立沛（中）等人，晚間在中興會堂啟用典禮，將「中興新村亮起來」的鑰匙插入燈箱，完成啟鑰儀式。（記者陳鳳麗攝）

    國發會副主委彭立沛（中）等人，晚間在中興會堂啟用典禮，將「中興新村亮起來」的鑰匙插入燈箱，完成啟鑰儀式。（記者陳鳳麗攝）

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